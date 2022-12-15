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报告揭露美联邦监狱女囚犯遭工作人员性侵问题

2022年12月15日13:57 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月14日电（记者孙丁）美国国会参议院常设调查小组委员会日前发布一份调查报告，揭露美国多所联邦监狱持续、反复出现女囚犯遭工作人员性侵问题。

　　这份68页的调查报告显示，2012年以来，美国29所联邦女子监狱中有至少19所出现男性工作人员性侵囚犯案例，这一情况在其中至少4所监狱内持续、反复出现，而联邦监狱管理局未能预防、发现和应对这些劣行。

　　加利福尼亚州都柏林市一所联邦女子监狱被美国媒体描述为“强奸俱乐部”。过去18个月，该监狱包括典狱长在内5名工作人员因涉嫌性侵女囚犯被美国司法部起诉。

　　参议院常设调查小组委员会主席、参议员乔恩·奥索夫表示，联邦女子监狱里发生的这些事情让人无法容忍，性侵囚犯是对人权以及美国宪法权利的严重侵犯。

　　美利坚大学法学院教授布伦达·史密斯指出，该调查的结果以及受害者证词说明美国监狱性侵问题是系统性的。

　　美国2003年颁布《消除监狱强奸法案》。参议院常设调查小组委员会今年4月开始调查联邦监狱女囚犯遭工作人员性侵的情况。该委员会其他调查还发现，美国刑事司法系统中存在多项问题，包括瞒报囚犯在监狱中死亡人数等。

(责编：贾文婷、燕勐)

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