人民网 李明琪

伊万·梅利尼科夫。图片来源：俄罗斯共产党莫斯科分部网站

日前，俄罗斯国家杜马第一副主席、俄共中央第一副主席、俄罗斯中国友好协会主席伊万·梅利尼科夫对人民网表示，中共二十大报告强调，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，由此能够看出，中国重视提高人民福祉，推动物质文明与精神文明协调发展以及人与自然和谐共生。

“我们一次又一次见证了中国完成艰巨的政治、经济、社会发展任务。我相信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国人民一定能够全面完成既定目标。”梅利尼科夫说。

消除贫困是中国共产党的重大成就

梅利尼科夫认为，近年来，中国人民在中国共产党的带领下取得的成就不胜枚举，其中最令人瞩目的成就是消除绝对贫困。在他看来，脱贫攻坚是将中国建设成为社会主义现代化强国的重要一步。中国脱贫攻坚壮举也为世界减贫作出了重大贡献。

梅利尼科夫说，2021年中国GDP达到114.4万亿元，占世界经济总量的比重达18.5%。中国作为全球第二大经济体，对世界经济增长的贡献率达30%。载人航天工程和中国空间站建设等航天科技成就，是中国人民引以为傲的伟大突破。

梅利尼科夫注意到，在国际局势动荡不安，美国不断企图干涉中国内政的背景下，中国共产党和中国政府成功落实“爱国者治港”原则，不断推进“一国两制”成功实践。

“回顾过去，我们不禁为中国取得的成绩感到钦佩。毫无疑问，随着中共二十大的召开，在未来的岁月里，中国共产党将带领中国人民再创佳绩。”梅利尼科夫说。

为人类和平、发展、进步作出巨大贡献

近年来，中国全面推进中国特色大国外交，形成全方位、多层次、立体化的外交布局。梅利尼科夫表示，不论是理论层面还是实践层面，中国和中国共产党都为人类和平、发展、进步作出了巨大贡献。他谈道，中国共产党及其领导人以创新的思想丰富国际议程，中国共产党为维护世界和平、推动国际关系民主化、反对霸权主义和强权政治作出了重大贡献。

梅利尼科夫强调，俄中两国在诸多问题上的立场相似，两国都积极主张形成以国际法为基础、以联合国为核心的多极世界秩序。一直以来，中国和中国共产党用实践表明了自己的态度。例如，中方积极向包括俄罗斯在内的许多国家提供了抗击新冠肺炎疫情的人道主义援助。中国通过“一带一路”倡议为许多国家创造了新的发展机遇。

中国共产党具有“自我完善的力量”

中国共产党为什么能够成功？梅利尼科夫认为，原因是多方面的。去年，在庆祝中国共产党成立100周年时，他发表了一篇题为《胜利的红旗》的文章，探讨了这个话题。他在论述中使用了“自我完善的力量”。

梅利尼科夫认为，在不同阶段，中国共产党不断丰富和发展其理论、方略。“今天的成就，就是习近平新时代中国特色社会主义思想成功的印证。”

梅利尼科夫进一步指出，“中国共产党能够团结尽可能广泛的社会阶层，为了共同的目标不懈奋斗。

中共二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

“这一目标让我们清楚认识到，对中国来说，重要的不是量的增长，而是质的提升，即实现向高质量发展模式转变，实现生产领域的现代化，持续推进社会各领域改革，保持国内稳定和对外开放。”梅利尼科夫说，毋庸置疑，中国共产党在领导中华民族伟大复兴的事业中，将不断取得卓越成就。

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