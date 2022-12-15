新华社北京12月15日电 韩国前国家情报院院长朴智元14日到首尔中央地方检察厅，就“西海事件”接受讯问。韩国检方连续两天传讯前任总统文在寅执政时期高级官员，原青瓦台秘书室长卢英敏13日已接受讯问。

据韩国媒体报道，2020年9月21日，韩国海洋水产部公务员李大俊在朝鲜半岛西部海域小延坪岛乘渔政船执行公务时失踪，22日在海上被朝鲜军人发现并枪击身亡。文在寅政府25日说，朝方就这起事件向韩方通报并作了解释。

当时，韩国国防部和国情院根据通过监听等渠道收集的特殊情报，认为李大俊可能想要“投靠朝鲜”。尹锡悦今年5月就任韩国总统，国防部和海洋警察厅6月联合召开记者会，改口说并未发现李大俊主动投朝的确凿证据。

国情院7月向检方举报，称内部调查认定朴智元擅自删除“西海事件”相关情报文件，目的是“配合”文在寅政府的调查结论。

朴智元14日抵达首尔中央地方检察厅时告诉媒体记者他“从未接到前总统文在寅或前国家安保室室长徐薰要求删除资料的任何指示”，并重申自己任国情院院长期间也从未指示职员删除资料。

“我今天接受调查后，希望经过改革的国情院不再沦为政治工具。”韩联社援引朴智元的话报道。

徐薰在“西海事件”发生时任青瓦台国家安保室室长，相当于韩国总统国家安全事务助理。他本月3日被捕，9日遭到起诉。

2020年4月27日，时任韩国总统文在寅在首尔青瓦台主持会议。新华社发（青瓦台供图）

检方指控文在寅政府在证据不充分情况下认定李大俊自愿越境投朝，而徐薰涉嫌下令删除“西海事件”相关文件以掩盖李大俊遭枪杀一事。徐薰否认指控，称文在寅政府当时得出李大俊投朝结论，是在有限时间内根据情报做出的判断。

检方认为，在李大俊遭枪杀次日、即2020年9月23日，时任青瓦台秘书室长卢英敏是向文在寅当面汇报相关情况的官员之一。卢英敏13日到首尔中央地方检察厅接受讯问。

检方还怀疑时任国防部长官徐旭按照徐薰指示，下令删除与李大俊案相关的监听情报等军事机密。徐旭10月被捕，17天后交保获释。

据韩联社报道，文在寅对这些调查深表忧虑，说“国家安全事务”不应成为“政治争斗的题材”。（胡若愚）

(责编：贾文婷、燕勐)