人民网曼谷12月14日电 （记者章念生、李百加）泰国温州商会第三届理事会就职典礼12日在曼谷举行。郑炳克蝉联第三届理事会会长，各界代表逾五百人出席。

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗诗特意穿着中国国旗颜色的服装配上泰中友好协会的会徽出席典礼，并在致辞时表示，中泰将构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，这令我们更有信心。各位朋友在泰经商生活，都会体验到我们是一家人。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，泰国温州商会自成立以来，团结在泰温州籍侨胞乡亲，积极支持祖（籍）国和家乡各项建设，搭建了泰国与温州两地经贸往来、文化交流与投资合作的重要桥梁。

中国驻泰使馆侨务参赞刘敬师表示，中泰是山水相忘的友好邻邦，两国文化相通，血脉相融，友好关系基础深厚，交流合作潜力巨大。希望泰国温州商会抓住历史机遇，为促进中泰友好，构建和谐侨社作出新的更大贡献。

郑炳克在发言时表示，过去三年是抗击疫情的三年，商会积极为各地各部门捐赠物资，共同克服疫情带来的挑战。未来三年，商会将继续践行“奉献、和谐、创新、发展”的创会方针，团结一致，共筑梦想。

就职典礼中，泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗诗和中国驻泰国使馆侨务参赞刘敬师主持授印仪式，泰国中华总商主席林楚钦、泰国潮州会馆主席徐惠深、泰国温州商会永远荣誉会长祁晓云登台联合鉴证。

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