人民网柏林12月14日电 （记者张慧中）德国当地时间13日，山东港口青岛港全自动化集装箱码头座谈会在德国法兰克福、雷根斯堡、汉堡以及中国青岛，通过线上线下相结合的方式举行。

本次活动由青岛市人民政府新闻办公室主办，中国外文局驻欧直属机构中国图书贸易有限公司承办，德国华侨华人联合会、德国新合力传播、德国雷根斯堡德华友好文化交流协会联合协办。来自德国政界、旅游界、企业界及华侨华人代表等近30人出席了活动。

山东港口拥有青岛港、日照港、烟台港、渤海湾港四大港口集团，其中青岛港始建于1892年，是世界第四大港，中国第二大外贸口岸。活动现场首先播放了山东港口的宣传片，让现场观众了解了山东港口的概况、主要业务板块及运营情况。

山东港口青岛港青岛新前湾集装箱码头有限责任公司副总经理、“时代楷模”“连钢创新团队”的核心成员李波在致辞中介绍了青岛港这一自动化码头的基本情况，以及该码头的规划设计及建设运营者——“连钢创新团队”。李波表示，他们的团队将勇担科技报国使命，持续推动底层基础软硬件自主研发攻关，让码头更加“聪明”、更加高效；加快推进“氢进万家”项目，助力“碳达峰、碳中和”绿色示范港建设，用实际行动走好高水平科技自立自强之路。

青岛市人民政府新闻办公室处长朱益玲向中德嘉宾介绍了青岛的基本情况。她表示，今年是中德建交50周年。建交以来，双边关系取得长足发展，各领域交流合作不断深化拓展。青岛与雷根斯堡自2009年缔结友好城市协议以来，两市互动频繁、交往紧密。她希望借这次活动，让更多德国民众了解青岛、了解青岛港，进一步加强青岛港与德国其他港口的深入交流交往，推动中德城市之间和中德两国的经贸人文交流。

汉堡会场嘉宾代表、胜威国际货运德国销售总监Choi Kuen Sum对山东港口的发展表示由衷的赞叹。他表示，作为货运行业的从业者，希望今后能够和青岛港展开密切合作，共同为德中贸易的发展贡献力量。

雷根斯堡会场嘉宾代表、雷根斯堡德华友好文化交流协会主席王华在致辞中表示，通过视频，她看到了中国港口的发展和强大，让她感到骄傲和自豪。

法兰克福会场嘉宾代表、德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部原亚太事务官诺伊瑟尔表示，在全球化发展的今天，只有各国之间紧密合作，才能够应对各种危机，一起创造未来。他希望德中两国之间的各个行业都能够保持有效沟通，共同打造发展的桥梁。

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