新华社萨格勒布12月14日电（记者李学军）首届克罗地亚中国电影节14日晚在克首都萨格勒布开幕。

本届电影节由欧洲时报文化传媒集团和萨格勒布大学孔子学院联合主办，开幕式上播放了影片《流浪地球》。克罗地亚奥委会主席、前总理马泰沙，克罗地亚总统顾问扎尔科维奇，中国驻克罗地亚大使齐前进，欧洲时报文化传媒集团总裁张晓贝等200余人出席开幕式。

齐前进在致辞中表示，今年是中克建交30周年，一年来双方成功举办了系列庆祝活动，此次中国电影节是收官之作。30年来，两国关系始终保持良好发展势头，各领域合作成果丰硕，其中文化交流合作更加深入。相信此次中国电影节的成功举办，将为克罗地亚民众打开一扇了解中国的窗，增进两国在电影等文化领域交流合作。

萨格勒布大学副校长帕维契奇在致辞中说，今年是克中两国建交30周年，也是萨格勒布大学孔子学院成立10周年。10年来，100多位来自中国的汉语教师在孔子学院教授和培养了超过1万名克罗地亚学生，堪称两国文化交流合作的典范。

据萨格勒布大学孔子学院克方院长尤拉克介绍，本届电影节将持续至明年2月，其间将免费播放《流浪地球》《攀登者》《银河补习班》等8部中国优秀影片。

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