新华社北京12月14日电 国务院总理李克强近日致电特罗瓦达，祝贺他就任圣多美和普林西比总理。

李克强在贺电中表示，中圣普复交以来，两国关系健康顺利发展，政治互信不断深化，互利合作持续推进，成果惠及两国人民。中国政府高度重视中圣普关系发展，愿同圣普方一道努力，推动中圣普全面合作伙伴关系取得新进展，更好造福两国和两国人民。

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