人民网香港12月13日电 （记者陈然）12日，非洲青年创新创业中心（青创中心）云端训练营启动仪式暨创业项目交流会在中国深圳和吉布提同步举行。训练营由招商局慈善基金会资助，旨在帮扶非洲青年创新创业，加强中非人力资源开发合作和技术交流，用中国智慧助力非洲发展。

青创中心位于招商局集团与吉布提政府合作投资开发的东非国际特别商务区先导项目“吉布提特别展示综合体”内。云端训练营的启动，标志着首个落地于青创中心的公益慈善项目“非洲青年创新创业支持计划”正稳步推进。

招商局集团介绍，计划由招商局慈善基金会资助，吉布提港口与自贸区管理局、吉布提中国商会、招商蛇口共同实施。青创中心作为该计划的载体，是帮扶非洲青年创新创业的前沿阵地，持续通过创新培训、孵化指导、产业导入等多种方式“授人以渔”，加强中非人力资源开发合作和技术交流，用中国智慧助力非洲发展，最终实现互利共赢、共同发展。

据了解，青创中心首期训练营以“数字创新与跨境电商”为主题，已于2022年9月在吉布提举行。此次云端训练营为首期训练营二阶段内容，聚焦创业辅导和电商产业两大版块，为非洲的青年企业家和创业者提供为期4个月，包含8个单元、24堂、60课时的定制化线上培训课程，连接吉布提与中国资源，持续为非洲青年领袖创新创业赋能。

(责编：崔译戈、刘慧)