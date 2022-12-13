新华社北京12月13日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌13日说，支持非洲发展是国际社会的共同责任。中方乐见国际社会各方加大对非洲关注，但坚决反对把非洲当作大国博弈的竞技场。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，南非全球对话研究所发布的一份报告指出，历任美国政府从未采取务实举措帮助非洲应对发展挑战，而只是妄图把非洲国家培养成遏制中俄在非洲和全球影响力的工具。相较于美国的霸凌式外交，中国不干涉内政、互利共赢的立场受到非洲各国热烈欢迎。发言人对此有何评论？

“我注意到有关报告，这是一份由非洲知名学术机构发布的从非洲视角看待美非关系的报告。”汪文斌说。

汪文斌说，他也注意到报告指出，美国政府对非政策始终服务于自身利益，核心诉求是让非洲国家在国际安全、国际格局、大国竞争上选边站队。该报告主笔人、南非全球对话研究所负责人在报告发布会上表示，非洲坚持独立自主的外交政策，反对霸凌威胁，拒绝选边站队，美方对非的打压外交不会成功。

汪文斌表示，支持非洲发展是国际社会的共同责任。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观发展对非关系，坚持做非洲国家相互尊重、平等相待、真诚合作的伙伴。美非峰会即将召开，我们乐见国际社会各方加大对非洲关注，但坚决反对把非洲当作大国博弈的竞技场，把对非战略作为遏制和攻击其他国家对非合作的工具。

“对此，非洲人民有自己的判断。非洲国家也有智慧和能力选择符合自身利益的合作伙伴。”他说。

汪文斌表示，希望国际社会聚焦非洲国家的真实需要，拿出行动，为促进非洲经济社会发展和民生改善做出实实在在的努力。

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