人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

外交部发言人就阿富汗首都喀布尔发生恐怖袭击事件答记者问

2022年12月13日20:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月13日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌13日就阿富汗首都喀布尔日前发生恐怖袭击事件答记者问。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，阿富汗首都喀布尔一家有中国公民入住的酒店12日遭到不明身份武装人员袭击，3名恐怖分子被击毙，数名中国平民受伤。极端组织“伊斯兰国”分支机构已宣称对此次袭击事件负责，请问发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，这次恐怖袭击性质恶劣，中方深感震惊。“我们坚决反对一切形式的恐怖主义，对此次恐袭事件予以强烈谴责，对遇难的阿富汗军警表示哀悼，对受伤人员表示慰问。”

　　汪文斌说，事件发生后，中国驻阿富汗使馆已紧急向阿临时政府提出严肃交涉，要求阿方全力搜救中方人员，同时开展彻底调查、严惩凶手，并切实加强对在阿中国公民和机构的安全保护。

　　他表示，事件中，阿安全部队积极介入处置和营救中国公民，中方对此表示赞赏。

　　汪文斌说，中方高度关注阿安全局势，支持阿方打击一切形式的恐怖主义和暴力活动、维护国家安全稳定的努力。“我们也敦促阿临时政府采取坚决有力措施，确保中国在阿公民、机构和项目安全。”

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部