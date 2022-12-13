新华社北京12月13日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌13日就阿富汗首都喀布尔日前发生恐怖袭击事件答记者问。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，阿富汗首都喀布尔一家有中国公民入住的酒店12日遭到不明身份武装人员袭击，3名恐怖分子被击毙，数名中国平民受伤。极端组织“伊斯兰国”分支机构已宣称对此次袭击事件负责，请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，这次恐怖袭击性质恶劣，中方深感震惊。“我们坚决反对一切形式的恐怖主义，对此次恐袭事件予以强烈谴责，对遇难的阿富汗军警表示哀悼，对受伤人员表示慰问。”

汪文斌说，事件发生后，中国驻阿富汗使馆已紧急向阿临时政府提出严肃交涉，要求阿方全力搜救中方人员，同时开展彻底调查、严惩凶手，并切实加强对在阿中国公民和机构的安全保护。

他表示，事件中，阿安全部队积极介入处置和营救中国公民，中方对此表示赞赏。

汪文斌说，中方高度关注阿安全局势，支持阿方打击一切形式的恐怖主义和暴力活动、维护国家安全稳定的努力。“我们也敦促阿临时政府采取坚决有力措施，确保中国在阿公民、机构和项目安全。”

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