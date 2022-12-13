新华社内罗毕12月13日电 通讯：铁路与动物和谐相处——肯尼亚“旗舰工程”展现中企环保理念

新华社记者黎华玲

“中国修建的肯尼亚标轨铁路基本不会影响生活在沿线的野生动物，它们似乎从不在乎有列车从头顶驶过。”非洲之星铁路运营有限责任公司工务车间技术主管奥贝德·基鲁瓦日前在接受新华社记者采访时说。

在有着动物大迁徙圣地之称的东非国家肯尼亚，这条目前全长约600公里的标轨铁路是肯尼亚独立以来的最大基础设施建设项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的“旗舰工程”，是中非合作的典范工程之一。

铁路由中国路桥工程有限责任公司承建，并由其子公司非洲之星铁路运营有限责任公司负责运营维护。目前，该标轨铁路分为约480公里的蒙巴萨至内罗毕段（即蒙内铁路）和约120公里的内罗毕至苏苏瓦段（即内罗毕-马拉巴标轨铁路一期），穿过肯尼亚最大的野生动物保护区察沃国家公园，以及内罗毕国家公园。内罗毕国家公园距离内罗毕市区约7公里，是世界上为数不多的位于国家首都市区的国家公园。在这片约117平方公里的热带草原和林地上，生活着近百种哺乳动物和500多种鸟类。

基鲁瓦说，肯尼亚的这条现代化铁路从设计到施工，再到运营期间，均严格遵守各项环保指标，确保铁路和野生动物和谐相处。中方在项目设计中就考虑如何最大程度降低环境影响，尤其是要保护野生动物迁徙通道。为保证铁路建成后野生动物尤其是大型动物如长颈鹿、大象的自由通行，内马铁路一期采用了特大桥全程穿越公园方案，最低桥墩超6米。

“我亲眼见证了中国建设者们为了让铁路工程与自然环境和谐共存所做出的不懈努力。”基鲁瓦说，在铁路设计中，建设者们借鉴了荷兰A50公路、德国B38公路和中国青藏铁路的设计经验，采取了一系列保护动物的措施。铁路运营方数据显示，肯尼亚标轨铁路全线共设置14个大型野生动物通道，建设108座桥梁和数百处涵洞，以保证野生动物自由穿行。

不仅如此，中方建设者还在横跨内罗毕国家公园的特大桥护栏两侧安装了声屏障，极大地降低列车通过国家公园时的噪音，最大程度减少对野生动物的影响。基鲁瓦和同事们平均每月检查一次声屏障是否出现故障或因天气原因而损坏。

不过，在铁路开通运行之前，基鲁瓦并不知道什么是声屏障。他和很多当地居民一样，担心列车通行产生的噪音让野生动物受惊，影响迁徙。

“中国技术和环保理念证明我的担心是多余的。”基鲁瓦说，不仅是肯尼亚政府，联合国环境规划署等国际机构均十分关注内罗毕国家公园的动植物生存状况，他们对铁路沿线生物多样性的保护成果表示了肯定。得益于声屏障，动物们几乎不把列车通行当回事。基鲁瓦时常能看到一些野生动物在铁路大桥下的桥洞中休息。

非洲之星铁路运营有限责任公司内罗毕工电维修车间副主任张正义说，自2017年通车运行至今，铁路运营的理念一直是绿色、开放、协调、共享，他们在运营维护过程中坚持做好降尘、降噪、污水净化、废油回收利用等工作，最大限度减少运营维护对当地生态环境的影响，实现铁路运输与野生动植物和谐共处。他回忆起第一次在内罗毕国家公园的铁路线上看到犀牛的情景。“几年前，当时我在铁路线上巡查检修，看到犀牛一家正在大桥附近休息，小犀牛太可爱了，一点也不怕列车。”现在，他已经对这样的场景司空见惯。

肯尼亚标轨铁路在应对气候变化方面的作用也受到环境专家称赞，因为该铁路运送每吨货物产生的二氧化碳要比公路运输少得多。

非洲野生生物基金会肯尼亚地区负责人南希·吉泰加说，修建桥梁和动物通道有助于保护标志性野生动物物种。“肯尼亚标轨铁路所采取的野生动物保护措施为未来肯尼亚开发大型基础设施项目提供了借鉴参考。”

肯尼亚是生物多样性最为丰富的国家之一，吸引着世界各地的游客。“如今，中国设计施工建设的肯尼亚标轨铁路也成为非洲的一道亮丽风景线，在这里，动物与铁路同行，人与自然共生。我们正走向绿色繁荣。”基鲁瓦说。

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