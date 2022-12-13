新华网索非亚12月13日电 为促进中保出版合作与文化交流，在中国驻保加利亚大使馆的支持下，外语教学与研究出版社、保加利亚索非亚孔子学院于近日在保加利亚索非亚孔子学院礼堂举办了“阅读中国，理解中国——中保出版合作新书发布会”。与会者围绕“中保出版合作、图书出版与阅读中国内容图书”广泛深入交流意见。

在新书发布环节，保加利亚东西方出版社发布与外研社合作的保语版图书《走遍中国》、《诗经》，并预告了2023年重点合作产品——《中国共产党如何改变中国》；斯郎齐出版社发布了与安徽文艺出版社、外研社合作的保语版图书《儒学精神与中国梦》；畅销书出版社预告了2023年即将出版的重点新书：厉以宁先生作品——《中国经济改革发展之路》、冰心作品——《关于女人》。

近年来，外研社积极与保加利亚出版界开展出版合作，与东西方出版社合作出版多部作品，与畅销书出版社、斯郎齐出版社、法勃尔出版社达成合作协议，为中保出版合作与文化交流搭建新平台、注入新活力。

(责编：贾文婷、燕勐)