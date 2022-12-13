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柬埔寨皇家艺术大学举办“中国式现代化”主题讲座

2022年12月13日16:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月13日电 （记者刘慧）12月13日上午，柬埔寨皇家艺术大学举办“中国式现代化”主题讲座。中国驻柬埔寨大使馆参赞武传兵、柬中关系发展学会会长谢莫尼勒博士出席并作专题介绍。皇家艺术大学师生约200余人出席。

武传兵参赞表示，中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

谢莫尼勒博士表示，“共同富裕”是中国式现代化的重要特征。虽遭遇疫情影响，中国脱贫攻坚战仍然取得全面胜利。此外，中国成功控制住疫情，重症人数和死亡人数都保持在较低水平。在中国共产党的领导下，中国正在奋力书写全面建设社会主义现代化的新篇章。

皇家艺术大学副校长郑邵莫尼表示，柬中友好事业取得丰硕成就，中国帮助柬埔寨修复茶胶古寺。此外，众多中国投资者到柬埔寨投资，积极参与改善和提升当地居民的生活水平。这表现了中国为推动构建人类命运共同体所做的努力。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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