作者：孟晓旭（中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国社会科学院日本研究所研究员）

12月5日，日本参议院执意通过所谓涉华人权决议，这是继2月1日日本众议院通过同类决议案后的又一错误行径。这份强行拼凑的国会决议继续妄议中国新疆、西藏和香港等所谓人权问题，性质更加恶劣，妄图借世界人权日节点对中国进行“点名”。

日本利用俄乌冲突背景下泛起的价值观外交沉渣，举着人权大旗对华再次造谣置喙，既违反国际关系和国际法准则，也违背中日四个政治文件原则共识，阻碍中日关系发展，更背离促进和保障人权的宗旨，险恶图谋注定不会得逞。

日本蓄意搞人权政治化

日本接连就所谓“人权问题”对中国说三道四，暴露出联美制华的险恶用心。战后以来，日本长期把日美同盟作为外交安保基石，同时兼及亚洲外交。在当前美国升级对华战略博弈的背景下，日本正脱离“以联合国为中心、与西方国家协调、坚持亚洲一员”的外交传统，外交失衡并选边站队，配合美国联手对华开展战略围堵和“道义打压”。日本主动迎合重视价值观理念的拜登政府，首相岸田文雄将“民主”“人权”等原则作为政府倡导的“新时代现实主义外交”的首要支柱。日本对中国打“人权牌”，标榜与美共享价值观，意在继续获得美国的深度信任及可靠的安全支持，并得到美国的更多解禁和赋权，以助实现军事大国目标和扩展地缘战略利益。

日本对华连打“人权牌”是一种反华思维的外溢，将人权工具化和意识形态化，利用价值观外交抹黑中国，遏制中国发展。2021年4月，日本反华议员就成立了跨党派国会议员联盟，就所谓中国“人权问题”开展讨论并向政府提建议，策划日本版《马格尼茨基法案》，图谋“有法可依”地针对中国实施单方面制裁。岸田上台后一个月，即兑现竞选诺言，设立“人权问题首相辅佐官”，强调“专门应对中国侵犯人权问题”，其目的就是迎合国内反华舆论，操纵人权成为制华工具，对华开展所谓人权外交。

日本基于利己主义，把讨好美国和牵制中国统一在人权外交下，罔顾事实对邻国人权状况横加指责，急于对外表明自己是人权“模范生”，试图在此轮西方发起的价值观外交中博出位，从意识形态上巩固自己是“西方一员”的国际地位，树立日本新的“大国”形象。也正是出于“西方一员”的身份追求，日本在人权上采取双重标准，对与自己政治体制相异的国家以及发展中国家乱挥人权大棒，对美西方存在的人权问题选择性忽视。

但是，日本在人权外交上的算计和交易并不能如愿获得美西方的认可和尊重。美国国务院每年都发布相关报告，敦促日本改善人权问题。2014年，欧盟在与日本就深化经济合作和战略伙伴关系的谈判中甚至明确提出把人权条款加进协议。日本人权外交遭受美欧打脸的背后与其自身人权劣迹相关。

日本没有资格谈人权

日本操纵人权话题，玩弄政治手段，以国会决议的形式对被自己严重侵犯过人权的国家恶意诋毁，又对自身践踏人权的劣迹闭口不谈，挑衅国际公理，种种恶劣行为注定是搬起石头砸自己的脚。

联合国人权理事会迄今对日本进行的三次人权定期审查均提出劝诫，领域包括国际人权义务及国内人权问题。在2017年第3次人权定期审查中，对日本提出的劝诫数目达217条。对于周边国家，日本既不正视侵略历史，也不珍视地区生命安全和健康，罔顾国际人权义务。日本在第二次世界大战期间对外发动侵略战争，大肆屠杀平民，实施细菌战、毒气战，搞人体实验，强征慰安妇，对中国犯下大规模侵犯人权的滔天罪行。日本对侵略历史不但没进行彻底反省反而持续侵害，一些政客不时发出否定甚至美化侵略的言论，政府高官频频参拜供有甲级战犯的靖国神社。日本政府还在教科书审定中要求在“没有定论”的历史、领土问题上体现所谓政府的立场和主张。对于上百万吨福岛核污水，日本也一再隐瞒真相，单方面决定向海洋排放，无视太平洋临海地区数百万人的生计和生命，对人权构成极大威胁。

此外，日本国内更是存在严重的人权问题。民族、族群歧视根深蒂固，少数族裔长期在婚姻、就业等方面遭受不公正待遇。日本经常有仇视和反对在日朝鲜人的活动，还曾发生媒体将阿伊努人和狗类比的事件。联合国消除种族歧视委员会多次建议日本加大对琉球人的权利保护。日本粗暴拘留审查“不法滞留”外国人，被联合国裁定违反联合国人权条例。2021年3月，日本爆出斯里兰卡女性死于出入国管理局的“人权大案”。在日外国人劳动权利得不到有效保障，常被诟病“剥削外国劳动者”，经常出现外国人技能实习生的薪酬低于法定最低收入、劳动时间超过法定劳动时间，以及遭受欺压和歧视等问题。

知情权、性别平等等人权保障在日本渐趋萎缩。2011年“3·11”东日本大地震后，灾区民众对核辐射的“知情权”没有得到充分保障，在毫无防护的措施下生活在核辐射量极高的危险区域，健康受到极大损害。在日本，性别歧视严重，女性地位低下。自民党副总裁麻生太郎经常发表诸如“赋予女性参政权真是失败”等歧视性言论。2021年2月，前首相森喜朗也因性别歧视言论辞去东京奥组委主席一职。世界经济论坛发布的《2021年全球性别差距报告》显示，日本在实现男女性别平等上仅排第120位，在G7国家中排名垫底。各国议会联盟（IPU）公布的数据显示，2021年全球各国议会议员席次中女性平均占25.5%，而日本仅排在第166位。

日本应摒弃冷战思维

“以人为本”是中华民族的传统美德。2000多年前，中国先哲就提出“人为万物之灵”“天地之间，莫贵于人”。尊重和保障人权也是中国宪法规定的重要原则，中国积极为推动国际人权事业健康发展提供中国方案。

2017年，联合国人权理事会接受中国提出的“构建人类命运共同体”理念。人权事业也是各国经济社会发展的重要组成部分，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，必须根据各国国情和人民需求选择合适路径加以推进。习近平主席指出，坚定不移走中国人权发展道路，更好推动我国人权事业发展。日本认为本国的人权标准、人权状况高于别国，并别有用心地将人权工具化，对他国实施打压，这必将遭到国际社会的反对和唾弃。作为邻国，日本应在尊重中与中国合作，而不是妄议和挑衅。日本更需深刻反省自身人权劣迹，摒弃冷战对抗思维和意识形态偏见，保持战略自主，避免外交失衡伤及自身，否则定会自食其果。

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