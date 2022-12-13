【环球时报综合报道】美国总统拜登11日在社交媒体上发文宣称，今年美国经济增长可能超过中国。他的这一说法很快遭到媒体和网民的质疑。有网友质问道：“哪个专家说的？是那些不断告诉你印制无限钞票不会导致通货膨胀的经济学家吗？你需要找到更好的专家。”还有网友列出今年前三季度中美两国公布的GDP环比增长率，美国为-1.5%、-0.9%和2.9%，中国则为1.6%、-2.7%和3.9%。有分析称，拜登是在用不具代表性的“名义国内生产总值（GDP）”增长宣传其政绩，但这恰恰反映出美国正面临的高通胀等经济问题。与此同时，多家外国金融机构在2023年经济展望中看好中国，其中，高盛银行认为，中国有望在2035年结束美国长期作为世界最大经济体的地位。

拜登推文遭质疑

拜登11日发表一条简短推文，内容是“根据独立专家预测，今年美国经济增速可能超过中国。这是自1976年以来从未发生过的情况”。这条推文发布一小时后，拜登又转发他2021年7月2日发布的有关推文称，美国已创造“1050万个就业岗位”，而2021年时那条推文称：“自我们上任以来，已创造300万个就业岗位。我们的经济计划正在发挥作用。”随后拜登又继续发推晒图宣传，“一个美国创造的未来”。

拜登在推文中既没有说明这一预测的来源，也没有指明经济增长的类型。俄罗斯卫星通讯社在报道中援引国际货币基金组织（IMF）的一项数据给出不同说法。据IMF今年10月作出的预测，中国2022年GDP增速为3.2%，2023年有望升至4.4%；相比之下，美国2022年的GDP增速预计在1.6%左右。

拜登的推文下，部分美国网友对拜登宣传的“成就”表示“支持”和“感谢”，也有许多人发出批评声。有网友评论说：“乔，我想相信你，但我从来没有像现在这样穷过，汽油仍然贵得离谱，我的家人很难负担得起。”还有人留言说：“鸡蛋价格从18个月前的一打1.75美元涨到6美元，这让人很难对经济保持乐观。”

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员高凌云12日对《环球时报》记者表示，拜登所说的“经济增长”可能是“名义GDP增长”，而不是“实际GDP增长”，后者是一种广泛使用的反映经济总体健康状况的统计指标。高凌云表示，“名义GDP”并不能反映美国经济的实际状况，因为它需要根据通货膨胀进行调整。由于美国的高通胀，其名义GDP增长肯定会超过中国。然而，这正是美国经济目前面临的问题。复旦大学国际政治经济学专家宋国友表示，如果按人民币计算经济增速，那么今年中国经济增速超过美国。拜登的相关表态恐怕是想释放在他领导下美国经济状况向好的信号，意在宣传他的政绩。

与拜登的乐观形成对比的是，经济学家普遍认为美国经济正面临衰退的风险。“美国之音”12日报道称，2022年，全球供应链中断、俄乌冲突、美国刺激性财政政策和其他因素导致美国40年来最高的通胀水平。美国财政部长耶伦11日表示，如果不出现意外，美国的通货膨胀率明年将大幅下降。但她同时警告称，美国仍然存在经济衰退的风险。雅虎新闻网11日称，投资银行、首席执行官和消费者“对美国经济的前景越来越悲观”。摩根大通公司董事长兼首席执行官杰米·戴蒙表示，“乌云”即将来临。纽约大学教授努里尔·鲁比尼对美国《财富》杂志表示，出现“另一场大萧条的变体形式”也是有可能的。

2035年中国赶超美国？

俄卫星通讯社11日援引美国高盛集团的最新预测报告称，中国的经济增长潜力明显高于美国，中国有望在2035年结束美国长期作为世界最大经济体的地位。经济学家戴利和格德米纳斯在上述报告中表示，2024年到2029年，中国的经济增长率预计将在4%左右，而美国预计为1.9%。该报告还预测，未来30年，全球GDP的权重将更多地转向亚洲，到2050年，世界五大经济体将是中国、美国、印度、印尼和德国。报告称，预计2075年印度将超过美国，成为仅次于中国的世界第二大经济体。

对比中国与美国近几十年的发展，可以看到两国的GDP差距在不断缩小。根据中美两国公布的数据，中国2021年GDP增速达8.1%，在全球主要经济体中名列前茅；GDP总量达114.4万亿元人民币，按年平均汇率折算，达17.7万亿美元，仅次于美国，继续稳居世界第二。美国2021年GDP增速为5.7%，为1984年以来的最高，在发达经济体中属于高位；GDP总量约23万亿美元，超过疫情前的最高水平。

近几年尽管有中美经贸摩擦和疫情的影响，中国追赶的脚步并未停止，甚至有所加快，2021年中国GDP已达到美国的77%。同时，中美两国经济的全球占比也发生显著变化。美国在二战后曾一度占到全球GDP的56%，但随着中国等新兴经济体的逐步崛起，这一比例目前降至25%左右；中国在1978年仅占全球GDP的1.7%，2021年已升至18%，对世界经济增长的贡献率达到25%左右。

高凌云表示，中国学者普遍预测，2030年前后中国GDP将赶超美国，这是按照中美现在的增长速度推算的。中国按照“十四五”规划和远景规划，提高中等收入的比重，将形成橄榄型的结构。美国因为产业空心化，中产阶级越来越少，贫富差距越来越大，将形成哑铃型的结构。

一国的综合实力不仅取决于经济总量，还取决于经济的发展质量，特别是创新和科技发展水平。多家外媒在报道中提到，中国国家统计局数据显示，1月至10月，中国高技术制造业增加值同比增长8.7%，高技术制造业投资同比增长23.6%，其中电子及通信设备制造业投资增长近30%。

外资机构展望中国经济

2022年行至年关，外国金融机构在最新一轮对2023年中国经济的展望预测中纷纷释放积极信号。美国投行摩根士丹利在日前发布的《2023全球宏观经济展望》中表示，2023年全球经济增长总体动力不足，但是通胀压力将明显下降。其中亚洲经济最为乐观，将成为全球经济增长主要动力，而美国经济将勉强躲过衰退。“2023年的主题词是‘疫后重启’，经济增速有望保5增6。”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，预计明年中国经济增速有望实现5%左右的恢复性增长，走出疫情、房地产企稳、消费恢复是主要带动因素。有分析称，抓好消费对稳住经济大盘意义重大，近期政策优化叠加“双十二”电商购物节，各地纷纷出台各种消费措施来助力消费复苏。

新加坡《联合早报》11日报道称，全球最大的对冲基金桥水投资公司温和看多中国资产。报道援引桥水中国总经理孙悦的话说，对于中国资产整体持“温和看多”观点。她认为，当前政策走向、经济走势和经济流向都在改善。随着疫情防控措施进一步优化，中国经济可能进入先下再上的过程，明年下半年经济复苏将比较明显。

中国国际问题研究院世界经济与发展研究所研究员姜跃春12日对《环球时报》记者表示，从消费、出口和投资三个方面可以看出，明年中国经济有望强劲复苏：首先，中国的消费复苏将出现报复性增长，拉动整个国内消费需求反弹；其次，多地组团出海抢订单的初步成果已经显现；最后，在投资方面，中国“国家队”已经签下很多大的基础设施项目，这也将推动经济的增长。与此同时，中国全方位、全产业链地推动高质量增长，以全局站位、战略思维持续完善全产业链布局，推进经济结构调整，不断提升发展质量效益。

【环球时报驻美国特约记者 李准 环球时报记者 丁雅栀 李炫旻 甄翔 柳玉鹏】

（来源：环球时报）

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