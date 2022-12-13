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联合国官员：将生物多样性纳入商业战略和决策的主流

2022年12月13日15:07 | 来源：新华网
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　　新华社加拿大蒙特利尔12月12日电（记者林威 史霄萌）联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛12日在此间呼吁，各国工商企业有必要将生物多样性相关因素纳入商业战略和决策的主流。

　　在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间召开的“商业与生物多样性”论坛上，穆雷玛对企业界在本届会议上的活跃表现以及为推动“2020年后全球生物多样性框架”（以下简称“框架”）达成所展现的积极态度表示赞赏。

　　穆雷玛说，“框架”的达成不仅仅是政府事务，“也是关乎我们所有人的事情”，“企业现在采取并加快行动很重要，一切照旧不再是一种选择”。

　　中国生态环境部对外合作与交流中心张玉军主任在论坛上说，中国生态环境部持续推动环境信息依法披露改革，去年发布《企业环境信息依法披露管理办法》，明确了企业是环境信息依法披露的责任主体，规定了报告范围、准则与格式，并将企业的披露情况纳入信用管理。

　　“商业与生物多样性”论坛12日开幕，为期两天，重点围绕“框架”有关目标和指标，邀请政策制定者、商业领袖、金融部门和利益攸关方分别就生物多样性纳入商业决策、绿色价值链、可持续利用、生物多样性融资等领域涉及的热点议题展开对话，分享工商界的见解和良好实践案例。

(责编：贾文婷、燕勐)

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