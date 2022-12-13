人民网开罗12月12日电 （记者黄培昭）12月11日，埃及开罗巴德尔大学校园内鲜艳的五星红旗迎风招展，“中国文化节”海报随处可见，近30名身着中国各民族服饰的埃及青年热情洋溢地邀请嘉宾、同学体验中国文化，“中国文化节”在埃及开罗巴德尔大学成功开幕。中国驻埃及使馆公使张涛、驻埃及使馆文化公参兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、巴德尔大学校长佛兹、埃及高等教育部部长代表穆罕默德、华为埃及公司CEO刘金鹏等中埃政府部门、企业代表和该校师生数百人出席开幕式。

张涛公使在开幕致辞中表示，中埃同属文明古国、世代友好，从彼此古老文明中汲取智慧，又共同面临民族复兴的新时代历史任务。习近平主席在刚刚结束的首届中国—阿拉伯国家峰会开幕式主旨讲话中谈到，中阿文明相互欣赏，书写互学互鉴的历史佳话。“BUC中国文化节”成功举办，不仅延续了中埃、中阿世代友好、相知相亲的传统友谊，又充分体现了中埃、中阿之间与时俱进、携手合作的前进动力。相信青年一代一定会赓续友谊，增强文明互鉴和科技创新合作，共同致力于两国友好和两国民族复兴的历史重任，朝着新时代构建中埃命运共同体的目标继续携手前进。

佛兹校长在致辞中表示，文明交流互鉴是增进各国人民友谊的桥梁，也是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。巴德尔大学致力于成为深化中埃双边关系、巩固两国传统友谊、加强两国创新合作的重要平台，期待大学与中国使馆、文化中心、教育机构和企业的进一步合作与联系。

开幕式现场，青年学生们精心编排了中文诗歌朗诵、歌曲演唱等才艺展示环节，开罗中国文化中心2020年“唱响埃及”华语歌曲大赛参赛选手、巴德尔大学中文专业在读学生艾丽以一首粤语《月半小夜曲》，将开幕式气氛带至高潮。校园内，师生们不仅可以在中国传统手工艺、书法绘画及民族服饰展区前感受丰富浓厚的中华文化氛围，还可以欣赏到由开罗中国文化中心武术学员时伟博率领的埃及青年武术队的精彩武术表演。此外，“青风海上来—浙江青瓷巡礼”展览作为文化节重点项目，以瓷为媒讲述中埃文明相遇相知和千年友谊，青瓷文化讲座、“阿拉伯人眼中的中国”文化沙龙、中国影视展映、中埃图书角、中国方案助力埃及数字化转型圆桌会议等多项活动也将在文化节期间陆续举办，将全面、系统、生动地展示中国在文化、旅游、经济、社会、科技等各领域发展成果。

开罗巴德尔大学是埃及发展最快的私立综合型大学之一，共开设包括语言与翻译学院在内的16个学院70余门专业。此次“中国文化节”活动由开罗中国文化中心和开罗巴德尔大学、华为埃及公司共同举办。

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