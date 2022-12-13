新华社哈拉雷12月12日电（记者张保平）中国国家卫健委援津巴布韦中医针灸人才项目津巴布韦中医针灸人才培训班首批10名当地学员12日获得结业证书。

当天，在津巴布韦首都哈拉雷举行的结业典礼上，身着中国武术服装的当地学员在中国-津巴布韦中医针灸中心主任朱伟带领下，为与会来宾表演了八段锦。这批学员经过为期4个多月的中医针灸理论、针灸推拿实践操作、临床实习培训和笔试，顺利结业。

津巴布韦副总统奇温加在结业典礼上说，很高兴见证了津巴布韦第一批针灸学员结业，中医对全人类的贡献有目共睹。他勉励学员钻研中医理论，学以致用，在实践中提高水平，造福津巴布韦民众。

学员代表塔婷达·齐姆邦达说，过去四五个月里，中国老师毫无保留，手把手教她针灸、拔罐、推拿、刮痧等。感谢中医针灸中心带来的机会，使津巴布韦普通人也能感受到中医的魅力。

据了解，不少津巴布韦民众生病时选择针灸作为治疗手段。自2021年9月中国-津巴布韦中医针灸中心开业以来，有5000多名当地民众接受了针灸治疗。

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