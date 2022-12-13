人民网华盛顿12月12日电 （记者李志伟）当地时间12月12日，中国驻美国大使秦刚出席“旗语”新闻社非洲峰会论坛，与该社特邀编辑史蒂夫·克莱门斯进行炉边谈话。

秦刚大使表示，中方认为，非洲应该成为国际合作的大舞台，而不是大国竞争的角斗场。“我们欢迎包括美国在内的国际社会成员与中国一道帮助非洲。我希望即将举行的美非峰会能够拿出更加具体可行的切实措施。”

秦刚大使驳斥所谓中非合作“债务陷阱论”。秦刚大使指出，中国对非投融资给非洲人民带来的不是“陷阱”，而是福祉。在过去几十年里，中国向非洲提供贷款，帮助其经济社会发展。非洲各国到处可见建设项目，包括医院、高速公路、机场、体育馆等。这显然不是陷阱或阴谋，而是完全公开透明的，真诚的。

秦刚大使表示，中国并非是非洲国家的最大债权国。根据世界银行数据，在49个数据可查的非洲国家共计6960亿美元的外债中，来自多边金融机构和不含中国的私人金融机构的债务额占到债务总量的约四分之三。中国债务只占很小一部分。英国慈善机构“债务正义”近期发表的报告指出，非洲国家借自西方私营金融机构的债务是中国的三倍，且贷款利率是中国的两倍。所以，中国不是非洲国家最大的债权方。同样，中国也了解非洲国家的债务情况。中国希望帮助非洲图家摆脱贫困，实现经济社会发展。

秦刚大使表示，非洲是一片充满活力和希望的“年轻”土地。中非友谊源远流长，非洲在中国很受欢迎。中非关系是中国外交政策的基石。举例来说，二十多年来，中国外长每年首次出访都会选择非洲国家，这足以说明中国对中非关系的重视程度。

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