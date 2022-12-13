新华社巴黎12月12日电 综述：“美国再工业化不应以欧洲去工业化为代价”——欧盟工商界忧心美国保护主义危害

新华社记者

美国在欧洲遭遇能源危机、民生陷入困境之际推出《通胀削减法案》，引发欧盟国家强烈不满。欧洲国家工商界近日纷纷表示，美国的做法涉嫌保护主义，美国再工业化不应以欧洲去工业化为代价。

今年8月，拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。

德国工商大会发布信息说，在美投资对德国企业的吸引力越来越大，重要原因就是美国政府推出的补贴和歧视性措施。该机构调查结果显示，其39%的会员企业计划未来几个月在美增加投资，德国汽车供应行业中，每五家企业就有一家计划在国外建立生产厂。

德国工商大会会员企业超过300万家。该机构外贸事务主管福尔克·特赖尔认为，德国企业正明显加大其在美国的参与度。目前不少企业对美国在汽车和环境领域的新税收优惠政策感到担忧，这些政策只适用于在美国的生产，因此对德国企业有歧视，而且根据专家的说法，这明显违反了世贸组织规则。

瑞典绿色电池制造商北方伏特公司近日宣布考虑推迟在德国北部城市海德建造电池生产厂的计划，尤其令德国工商界担忧。

北方伏特公司首席执行官彼得·卡尔松表示，在美国建一家电动车电池生产厂，将获得8亿欧元补贴，相当于德国政府补贴的4倍，再加上美国能源价格比德国便宜得多，“现在我们可能会优先考虑在美国、而不是在欧洲拓展（业务）”。

德国西门子能源公司首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫表示，欧洲必须对美国《通胀削减法案》的补贴计划作出迅速反应，否则企业将选择在美国而不是欧洲建厂。

比利时企业联合会欧盟事务负责人奥利维尔·约里斯感叹道：“我们非常担心，也很震惊，这些补贴是保护主义，是美国人在背后捅了我们一刀。”

比利时皇家科学院成员布鲁诺·科尔芒院士在推特发文问道：“在这个问题上，我们怎么如此缺乏历史感？”他认为，美国始终奉行利己主义，其多边主义因时而异，“美国人不会停止战争，也从不会百分之百还清债务。1971年和2008年的货币史早就告诉我们这一点了”。

今年欧洲遭遇能源危机后，法国基于能源转型和科技创新的再工业化进程严重受挫，对美国产业补贴政策针对欧洲企业的“超级进攻性”格外愤怒。

11月30日，法国总统马克龙在与美国国会两党议员及商界领袖会面时明确表示：“《通胀削减法案》带来的后果是，你们可能解决了自己的问题，却增加了我们的问题。”

马克龙此后在法国驻美国大使馆发表讲话时再次提及美国的“歧视性补贴”，警告这可能导致“西方世界分裂”。

法国《回声报》刊发社论连声质问：“我们怎能接受欧洲人为得克萨斯汽油支付比美国消费者高五倍的价格？这是不可容忍的抢钱，何况我们还首当其冲承受着对俄制裁的后果。我们怎能坐视大公司受数十亿美元承诺的蛊惑、唯美国马首是瞻？这样的流失，是宣判欧洲工业的厄运。”

这篇社论总结道，针对美国“买美国货”的措施，欧盟必须立即还之以“买欧洲货”的措施，因为对欧洲来说，美国是“必要的伙伴”，但也应被视作“系统性竞争对手”。（参与记者：朱晟、潘革平、李骥志、刘芳、胡雪）

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