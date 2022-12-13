人民网纽埃12月12日电 在中纽建交15周年之际，纽埃总理塔格拉吉高度评价中纽建交15年来两国关系发展取得的巨大成就，指出中纽关系有力推动了纽埃的经济社会发展。与此同时，塔格拉吉表示中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开为中纽关系发展带来新机遇，纽方愿同中方加强各领域交流合作，推动中纽关系继续向前发展。

纽埃是太平洋众多群岛之一。不同于其它岛屿，纽埃既是面积最小的国家之一，也是世界最大的珊瑚岛之一。纽埃素有“玻里尼西亚的岩石”之称，纽埃占地面积260平方公里，但人口只有1600人，非常适合旅游。2007年12月12日，中国同纽埃签署建交联合公报，决定自建立大使级外交关系。2022年8月，中国新任驻纽埃大使王小龙在递交国书时曾表示，两国正在探讨加强在“一带一路”倡议和全球发展倡议下的合作。

左为纽埃总理塔格拉吉，右为中国驻新西兰大使王小龙。新西兰大使馆供图

塔格拉吉表示，过去的几年中，面对新冠疫情，纽埃全体国民团结一致、互帮互助，同时也得到新西兰和其他发展伙伴以及联合国的宝贵支持。当前，随着疫情形势好转，纽埃已经对外开放边境，相信经济会好起来，特别希望通过振兴旅游业促进经济复苏。“纽埃的大门是敞开的，欢迎世界各地游客赴纽游览。独特的地理环境特点，让纽埃拥有蜂蜜、诺丽果及纯净的水资源等特色有机产品，纽希望中国消费者也能有机会体验这些优质产品。”塔格拉吉说。

关于中纽关系发展，塔格拉吉指出，中纽建交以来，双边关系发展取得巨大进展。中国始终与纽埃站在一起，真心帮助纽埃发展。“中方援建的电视发射塔对纽广播电视事业的发展发挥了重要作用。当下正在开展的环岛公路升级建设项目是纽埃最大的基础设施工程，将为纽经济社会发展发挥关键作用。中方并向纽方提供了机械设备等方面的援助。中方的帮助促进了纽经济社会发展，提高了纽可持续发展能力。中方还积极主动资助纽出席国际会议，有力促进了纽在国际社会中的能见度和对国际事务的参与。中国始终尊重、相信和支持纽埃这样一个小国，展现了大国的领导力。”塔格拉吉说。

纽中建交以来，双方坚持相互理解，相互尊重主权，聚焦共同发展，双方有事总是商量着办，坦诚交换意见，照顾对方舒适度，不断深化相互信任，两国关系保持健康稳定发展。“纽埃有幸与中国结伴，相信中国在致力于应对自身挑战、促进发展的过程中，也会继续帮助纽埃应对挑战。纽埃发展受资源、要素短缺等制约，愿同中方一道面向未来，探讨新方式、新途径，更好应对挑战。”塔格拉吉说。

在中国同太平洋岛国关系发展方面，塔格拉吉指出，太平洋岛国论坛是太平洋岛国最重要的地区机制，论坛已通过了《蓝色太平洋2050年战略》，这是太平洋岛国论坛领导人共同制定的长期全面发展战略，是推动地区发展的指导性文件。 “纽愿与包括中方在内的合作伙伴一道，加深对该文件理解，做好对接，深化同岛国合作。纽埃重视发展与中国的双边关系，同时，纽埃坚定支持中国同太平洋岛国论坛对话，同建交太平洋岛国发展集体关系。”（陆欣讌）

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