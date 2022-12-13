图①：工作人员在中国建材迪拜海外仓运输货物。

张春明摄

图②：学员在艾因夏姆斯大学鲁班工坊学习电路连接。

新华社记者隋先凯摄

图③：工作人员在中阿博览会上介绍“北斗+智能安全帽”设备。

新华社记者王鹏摄

图④：中外专家在中非盐水农业示范农场。

穆罕默德·马朱比摄

图⑤：中企制造的电动车组运行在埃及斋月十日城铁路上。

张进刚摄（人民视觉）

近年来，中国和阿拉伯国家共同推进高质量共建“一带一路”，携手落实全球发展倡议，发挥各自优势和潜能，在经贸、能源、基础设施建设、农业、高新技术等各领域务实合作，实现共同进步和发展，让合作成果更多惠及双方人民。

“为当地带来减贫与发展的希望”

本报记者 管克江

位于撒哈拉沙漠中的绿洲小镇伊尔福德，是摩洛哥著名的椰枣之乡。从空中俯瞰，浩瀚的撒哈拉沙漠里，一大片绿色椰枣林郁郁葱葱，这里就是中非盐水农业示范农场的所在地。示范农场的建立让这个椰枣之乡焕发出新的活力。

一直以来，苦盐水和土地盐碱化问题困扰着非洲和中东阿拉伯国家，是造成当地农作物减产的重要因素。椰枣作为摩洛哥的主要农作物，其生长种植也受到当地地下水含盐量不断升高、土壤持续退化的影响。

2019年，第七届库布其国际沙漠论坛在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市举办。中国国家主席习近平在贺信中指出，中国高度重视生态文明建设，荒漠化防治取得显著成效。库布其沙漠治理为国际社会治理环境生态、落实2030年议程提供了中国经验。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴一直关注摩中农业合作，了解到库布其沙漠治理的故事后，他有了一个想法，摩洛哥能否借鉴库布其沙漠治理经验，加强荒漠化治理、实现减贫呢？

布希巴的想法很快得到了支持。他所在的摩洛哥非洲中国合作与发展协会借鉴库布其沙漠治理技术与经验，联合中国的企业、专家，以及法国企业，共同在伊尔福德设立了中非盐水农业示范农场。示范农场从中国引进了土壤改良剂和苦咸水淡化技术，经过技术人员的努力，当地地下水的含盐量降至原来的1/8。每棵椰枣树年用水量可从原先的600升降至200升，每棵树的经济收益可达100至200美元。

如今，占地面积3公顷的示范农场改良效果不断显现，前来参观的各界人士络绎不绝。布希巴说，下一步，他们将借鉴示范农场的经验，选择本地区短缺的粮食作物，开展大范围种植；同时，加大技术交流合作，努力把“黄色沙漠”建设成“绿洲银行”。“摩洛哥非洲中国合作与发展协会正通过互联网将这一基于中国创新技术的沙漠治理示范项目介绍给更多沙漠国家，希望惠及更多非洲和中东阿拉伯国家，为当地带来减贫与发展的希望。”布希巴说。

近年来，中摩两国农业合作持续深化。自2016年签署中摩灌溉领域合作谅解备忘录以来，双方在灌溉排水技术的研发与应用、雨水收集及雨水灌溉技术的示范推广等领域广泛开展交流与合作。今年1月5日，摩洛哥与中国签署共建“一带一路”合作规划，成为北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家。未来，两国将不断深化在农业、基础设施、经贸投资等领域务实合作，更好推动发展战略对接，造福两国人民。

“帮助埃及青年掌握开启幸福生活的钥匙”

本报记者 黄培昭

艾因夏姆斯大学工程学院坐落于埃及首都开罗市中心繁华的阿巴西亚广场附近。安静的校园里，一幢灰黄色建筑掩映在一片翠绿之中，其上分别用中文和阿拉伯语写有“埃及鲁班工坊，艾因夏姆斯大学—工程学院”的字样。

这座鲁班工坊由天津轻工职业技术学院、天津交通职业学院联合埃及艾因夏姆斯大学和开罗高级维修技术学校合作建设，于2020年11月正式启动运营，下设数控设备应用与维护、新能源应用技术、汽车运用与维修技术3个专业。

走进数控设备应用与维护技术实训室，只见学生们正埋头认真地操作着各类设备和电器元件。执行负责人阿瓦德热情地向记者介绍，实验室内崭新先进的设备都是从中国采购而来。为了更好地运作鲁班工坊，他本人同其他几位教师曾于2019年在天津接受了为期5周的专业师资培训。同年12月，中方团队来到埃及，完成了工坊设备的安装和调试工作，并同埃方教师共同研讨敲定了工坊项目初、中、高级培训大纲及培训课程标准。“鲁班工坊对埃及意义重大，它让学生们学会一技之长，帮助埃及青年掌握开启幸福生活的钥匙。”阿瓦德表示。

三年级学生塔伊布停下手中的工作，与记者分享了他的学习收获和体会。他认为，通过动手实践巩固所学理论知识对工程系学生而言至关重要。“此前，尽管有理论知识的积累，但由于条件限制，我的实践环节很薄弱。现在，鲁班工坊为我们提供了实际操练的平台和机会。我在这里掌握了数控设备应用方面的大量一手知识和经验，这些都是在书本上学不到的。”塔伊布说。

“长远来看，鲁班工坊将帮助学生更好地适应就业市场。”艾因夏姆斯大学校长马哈茂德·米提尼表示，在全球化背景下，鲁班工坊倡导的理念和办学经验值得推广借鉴。

记者在采访中了解到，埃及建有两个鲁班工坊，除了艾因夏姆斯大学，另一座鲁班工坊开设于开罗高级维修技术学校，设有数控加工技术和汽车维修技术两个专业。正在那里学习汽修技术的胡塞姆告诉记者，汽修在埃及“很吃香”，但缺乏专业维修人员。“我太幸运了，刚入校不久就赶上了鲁班工坊开班，相信通过在这里的学习，我能够掌握过硬的本领，成为一名汽修的行家里手！”

鲁班工坊在埃及落地开花，办得有声有色，埃及基础教育与技术教育前部长绍基对此赞叹有加，“埃中双方在教育领域合作项目上保持高度一致，将共同加速推进鲁班工坊等项目。埃及希望从中国的发展经验中获得启发。”埃及著名学者、教育家穆杰希德也表示，鲁班工坊“大有可为，前景辉煌”，有助于深入推进埃及的职业技术教育改革，从而使更多年轻人受益。

中东地区许多媒体也纷纷将目光投向鲁班工坊。埃及《东方报》在一篇评论文章中这样写道，“埃及经济发展使得社会对职业技能培训的需求与日俱增。中国与埃及合作建设鲁班工坊，这一重要平台对埃及乃至阿拉伯国家都大有裨益。”沙特阿拉比亚电视台评论称，作为中国职业教育“走出去”的国家名片，鲁班工坊生动演绎了“授人以渔”的可贵精神，同时，中国智慧凝聚而成的中国工匠精神也随着这些“技术驿站”远播世界，让更多的人读懂中国。

“满足了我们一站式采购和及时发货的需求”

本报记者 任皓宇

走进中国建材阿联酋迪拜海外仓（以下简称“迪拜海外仓”），各类货物整齐码放，几辆叉车在其中往返穿梭，将刚从中国山东运来的轮胎安置在仓库。在仓库旁的海外展示中心内，各种产品通过喷绘、线上展示等多种方式吸引客商体验了解。“迪拜海外仓是中国优质工业产品在中东的集散地之一，质量可靠，服务也很好，满足了我们一站式采购和及时发货的需求，让我们不用为寻找可靠的供应商而烦恼，也节省了飞往中国验货的时间和费用。”当地知名建材经销商“木材世界”运营总监雅耶斯表示。

迪拜海外仓位于迪拜杰贝阿里自由区，仓储规模超过5.2万平方米。从管道材料到光伏面板、从脚手架到新能源车辆……迪拜海外仓内陈列的个个都是“大家伙”。与传统快销品和日用品海外仓不同，迪拜海外仓主要针对工业品板块，产品涵盖基础建材、建筑机械、发电机组、石油设备、车辆等。除仓储物流、销售等业务外，海外仓及其配套的海外展示中心还为中国中小企业产品进入当地市场提供报关清关、市场推广、渠道拓展等综合服务，营销网络覆盖沙特、阿联酋、阿尔及利亚等中东和北非地区的10多个国家。

近年来，阿联酋制造业发展迅速，但由于当地缺乏整合本地资源的工业品平台，物资的集中采购一直是当地项目承包企业的痛点。2019年，中国建材打造的“SINOPRO中东工业品平台”正式上线，迪拜海外仓形成“海外仓+区域电商”的模式，不仅解决了物资采购难题，还为阿联酋本地供应商提供了自我展示的渠道，让他们参与到共建“一带一路”项目的建设中，享受共建“一带一路”带来的红利，为阿联酋经济发展作出贡献。

“自2013年正式投入运营以来，迪拜海外仓既为当地消费者带来优质的中国产品，也帮助上百家中国厂商实现海外仓储、现货销售，得到了客商们的广泛好评。”中国建材国际阿联酋公司总经理李伟峰说。

福州德塔电源技术有限公司中东非洲区域业务负责人付斌对此深有体会。自2019年入驻迪拜海外仓以来，公司业务发展迅速。2021年，出口额同比增长53%，预计2022年也将保持45%至50%的增长。“迪拜海外仓在当地深耕多年，帮助我们降低了海外属地化经营的风险和成本，让更多客户了解并认可中国制造的优良品质和超高性价比，我们也提升了进一步国际化发展的信心和勇气。”付斌说。

“当地政府、企业和民众对我们在迪拜建设和运营海外仓很欢迎。”李伟峰表示，迪拜海外仓在打造一个中外企业沟通平台的同时，也促进了当地就业，“未来，我们将按照高质量发展的要求，逐步扩大海外仓网络，为当地经济发展作出更大贡献。”

“给民众带来实实在在的好处”

本报记者 沈小晓 黄培昭

“来自中国的北斗卫星导航系统通过数十颗卫星，免费向全球用户提供定位导航授时服务。目前，北斗已经在突尼斯精准农业发展中大显身手。”在位于突尼斯首都突尼斯城的中阿北斗/GNSS中心，阿方工程师娜达向前来参观的当地民众介绍。

2018年4月，北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗/GNSS中心在突尼斯城北郊贾扎拉科技园内的阿拉伯信息通信技术组织总部落成。作为中阿卫星导航领域合作机制的重要成果，该中心成为展示北斗卫星导航系统建设应用成果的窗口，并进一步推动国际交流与合作。

自中心开放以来，娜达每天要接待多个参观团，来访者中有学生，有科技人员，也有企业代表。从整理资料、布置展品到修改解说词、策划专题培训活动，娜达忙得不亦乐乎，虽然辛苦，但“很有成就感”。“这项来自中国的先进技术，能为包括阿拉伯国家在内的发展中国家提供定位导航服务，在农业、交通、减灾、公共安全等领域给民众带来实实在在的好处。”娜达说。

中心内，大大小小形似蘑菇头的设备吸引了记者的目光，这些都是基于北斗系统的自动化监测站终端，它们可以实时采集卫星数据并显示在操控屏上。来到户外的试验场地，记者坐上了由北斗导航操控的无人驾驶拖拉机。这台拖拉机可以自如地完成前行、转弯、调头等动作，并能够自动识别障碍物。据了解，目前在阿拉伯国家上空平均可见北斗卫星数达到8颗以上，北斗系统定位精度优于10米，可用性95%以上，可为该地区提供优质的卫星导航服务。

阿拉伯谚语说：“被行动证明的语言是最有力的语言。”作为中国首个面向全球提供公共服务的空间基础设施，北斗卫星导航系统及相关产品在越来越多阿拉伯国家落地应用。在沙特阿拉伯，北斗应用于测量测绘地理信息的采集、城市市政基础设施建设、沙漠人员或者车辆定位等重要领域；在黎巴嫩，北斗高精度技术被运用到黎巴嫩贝鲁特港口码头的施工测量工作中；在苏丹，北斗系统成功安装在农机上，使其实现无人驾驶并服务于当地的精准农业……北斗卫星导航系统正成为推动中阿合作提质升级的新引擎，合作前景广阔。阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫表示：“阿中卫星导航合作未来可期，后疫情时代的阿中合作也将受益于此。”

作为中阿合作的重要内容，北斗系统在2016年被写入《中国对阿拉伯国家政策文件》。同年，中阿双方一致同意在中阿合作论坛框架下举办中阿北斗合作论坛。截至目前，三届中阿北斗合作论坛成功举办，建立起中阿卫星导航领域高端合作论坛并确立长效机制。阿拉伯国家联盟秘书处通讯司司长哈立德·瓦利表示，阿中在北斗等领域的合作充满活力、从未间断。阿中北斗合作具有持续发展深化的良好态势，将推动阿中合作和友谊向着更高水平发展。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)