本报记者 周卓斌

英国电视四台不久前播出了一部名为《英国水污染丑闻》的新闻调查纪录片，曝光了英国河流与沿海存在的严重污染情况。多家英国媒体报道，在一个月时间内，有90多处海水浴场受到未处理污水的影响，其中8处因污染严重不得不暂时关闭。英国沿海污染还引来欧洲国家抗议，法国3名欧洲议会议员指责英国将未经处理的污水排向英吉利海峡，对法国海岸的生态环境和海洋生物构成威胁。

英国排水系统采取雨污合流制，雨水和生活污水通过相同管道输送至污水处理厂。当污水和雨水超过系统负荷时，水务公司会将未处理的污水直接排入河流和海洋。这一做法原本用于针对雨量过大等情况，旨在防止居民住宅和公共建筑出现污水和雨水反流。然而，英国媒体和环保组织发现，一段时间以来，水务公司未经环境监管部门的许可，使用未备案的排污口直接排污的情况日益频繁。英国环境局、英国水务监管局负责人曾与英国首席医疗官发表联合署名文章表示，部分排污管线每年直排超过200次，远超当地强降雨天数，“违规排污日益严重，已经构成严重的公共卫生威胁”。

英国环境局的数据显示，去年英国全国共记录超37万起违规排污事件。英国海洋保护学会指出，这些违规排放中，有6.6万起发生在距离海洋保护区1公里的范围内。

英国自由民主党进行的一项研究发现，在英国各地水务公司记录排放量和时长的监测仪器中，有1/4已损坏停用或记录错误。例如，覆盖英格兰东部260万人口的盎格鲁水公司，有49%的监测仪器不能正常运行。英国电视四台调查还发现，除了在英国环境局备案的排污管线，英国各大水务公司还使用超过870条未获许可的管线。今年初，英国议会环境审计委员会发布报告表示，英国是欧洲沿海和河道水质最差的国家之一，只有16%的水体达到符合良好生态的最低标准，1/5的供水和排水管线存在渗漏。

英国“反废水污染”环保运动负责人史密斯表示，部分英国水务公司因基础设施落后，只能违规排放。英国帝国理工学院环境政策中心教授尼克研究发现，进行违规排放的污水处理厂，只能满足79%的污水处理需求。从上世纪90年代开始，英国英格兰和威尔士地区的供水和污水处理网络全部完成私有化，成立10家水务公司。

根据英国《金融时报》的研究，过去30年间，面对气候变化和人口增长的压力，英国水务公司对污水管网的投资下降近20%。与此同时，水务公司一直支付高股息，高管薪酬不断增加。去年，英国水务公司高管奖金平均增加了20%。

英国《卫报》社论指出，过去10年间英国政府环境保护和监测预算减少了2400万英镑，相关环境执法预算减少了460万英镑。政府监管薄弱进一步纵容了水务公司的违规排放，“与水质管理相比，水务公司更看重股息分红”。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 17 版）

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