本报记者 刘玲玲

法国劳工部指导“法国倡议网络”机构不久前推出了名为In'Cube的青年就业促进计划。该计划动员169个地方协会，并同当地就业中心合作，为30岁以下的青年创业者提供免费融资、运营及补贴等支持，帮助年轻人创业就业。

“法国倡议网络”机构主席纪尧姆·佩皮介绍，今年第三季度法国25岁以下年轻人口失业率为18.3%，是全国平均水平的两倍多。29岁以下的年轻人中有近20%处于贫困状态。该机构此次推出的青年就业促进计划，主要帮扶对象为30岁以下的长期求职者、本科学历以下求职者、重点街区或乡村居民等。

今年22岁的拉季法是该计划的受益者。作为管理专业的毕业生，拉季法告别校园后一直没能找到工作，也没有经济来源。今年3月，她同当地就业中心签订了青年就业合同，每月可以获得500欧元的补贴。就业顾问帮她设计了为期9个月的课程，包括职业培训、小型研讨会以及在公司短期实习等。拉季法告诉记者，在确定个人就业方向后，她可以继续接受3个月的培训，直到在相关公司签下学徒合同并最终成功就业。

和拉季法一样，向就业中心提出申请的年轻人，在签订青年就业合同后，当地就业指导机构会根据每名青年的具体情况，制定个性化方案，帮助他们寻找工作或培养一技之长。法国劳工部研究统计局发布的数据显示，截至今年9月，法国已有近11万年轻人同法国就业中心或当地就业机构签订了青年就业合同。

为促进青年人就业，法国政府还在2020年启动了“1个年轻人，1个解决方案”等计划。通过职业培训、经济帮扶等多样化措施，为年轻人量身定制就业方案。这些计划累计投入超过90亿欧元，已帮助数十万年轻人签订了学徒合同。

与此同时，法国各地方政府充分调动企业积极性，组织招聘会、交流会，为年轻人创造就业机会。今年5月，巴黎就业机构举办了青年就业周活动，组织求职、就业、培训等研讨会和交流会，搭建求职者同企业直接对接的平台。

法国一系列促进就业措施的效果逐步显现。法国劳工部数据显示，10月份法国A类（无任何就业活动）失业人数较9月份下降了1%，降至309.2万人。其中，25岁以下年轻人中A类失业者人数下降至37.23万人，同比减少了16%。法国媒体表示，短期看，促进青年就业的措施能帮助年轻人解决经济困难，找到工作；长期看，可以帮助他们制定职业规划，打造自己的人际关系网络。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 17 版）

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