人民网雅加达12月12日电 （记者张杰）当地时间12日，中国（金华）——印尼经贸洽谈会在雅加达举行。这是中国对新冠疫情防控政策调整以来，浙江首个经贸代表团到印尼举办线下活动。

参加当天洽谈会的有20多家来自金华地区的企业和20多家印尼企业。印尼玩具商协会、印尼零售协会和印尼纺织协会等也派代表与会。

金华市商务局副局长金惠裕在洽谈会上致辞说，印尼是金华在东盟地区的重要经贸合作伙伴，2022年1—10月金华市对印尼进出口总额106.9亿元，同比增长27.2%；其中出口91.5亿元，同比增长25.4%，进口15.3亿元，同比增长39.3%。金华企业在印尼投资了13个项目，总额近35亿美元。

印尼浙江总商会会长伍晋斌说，过去10多年以来，中资企业兴起赴印尼投资热潮。中国对印尼的投资主要集中在基础设施和能源矿产行业，近几年来又扩大到民生和消费品领域。

当天出席经贸洽谈会的多家中印尼企业还签订了总金额超过1.1亿元人民币的贸易协议。

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