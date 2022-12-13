罗国芳

中国和阿拉伯国家拥有各自不同的资源禀赋和发展路径，但都处于绿色发展转型关键阶段。对共同的可持续发展愿景的追求，推动中阿朝着更加清洁、绿色、低碳的方向携手前行。中阿不断深化相关领域合作，惠及中阿人民。

目前，中国的发展正由高速增长向高质量发展转变，在能源领域致力于能源转型和清洁发展，着力构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。许多阿拉伯国家近年来也推出能源转型规划，致力于发展清洁和可再生能源，力求减少对石油、天然气等化石能源的依赖，推动经济可持续发展。

沙特阿拉伯在“2030愿景”发展战略中宣布，到2030年可再生能源在该国能源结构中的占比将达到50%。阿联酋“2050能源战略”的目标是到2050年将清洁能源在总能源结构中的占比提高到50%。埃及则计划到2035年将清洁能源发电量占总发电量的比例提升至40%。

阿拉伯地区是全球太阳能和风能资源禀赋最好的地区之一，发展清洁和可再生能源具有得天独厚的条件。全球能源监测组织今年6月发布报告显示，到2030年，中东和北非的阿拉伯国家计划新增73吉瓦公用事业规模的太阳能和风能项目装机容量，比当前装机容量增加5倍以上。

中国在光伏和风电领域拥有先进技术和丰富经验，在清洁和可再生能源领域与阿拉伯国家优势互补，合作潜力巨大。

阿联酋阿布扎比能源局局长阿维达·穆尔希德·马拉尔表示，大力发展可再生能源已成为全球趋势，这一趋势为深化阿中能源合作创造良机。

从为卡塔尔举办“碳中和”世界杯提供有力支撑的哈尔萨非化石燃料电站，到为约旦提供绿色电能的三峡国际约旦新能源项目；从埃及的本班光伏产业园，到摩洛哥的努奥光热电站……近年来，中国积极拓展与阿拉伯国家在清洁和可再生能源领域合作，双方携手实施了大量合作项目。

距阿布扎比市约35公里的宰夫拉太阳能电站是世界上最大的单体光伏电站，装机容量达2吉瓦。这个由中国企业总承包的太阳能电站近期实现并网发电，它将帮助阿布扎比每年减排二氧化碳240万吨，为阿联酋能源经济可持续发展发挥重要作用。

沙特的红海海岸正在打造一座绿色新城，这个名为红海新城的项目未来电力供应将100%来自清洁能源。该愿景的实现不仅依靠太阳能和风能，还将得益于能起到能源“蓄水池”和“调节器、稳定器”作用的储能系统。中国企业成功签约红海新城储能项目，将助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。

沙特智库科研与知识交流中心研究员阿卜杜拉·瓦迪伊表示，沙中两国均致力于大力发展清洁和可再生能源，并积极推进相关国际合作，为国际社会合力推动绿色低碳发展、共同应对人类面临的各种挑战和全球性问题树立了良好范例。

随着中国与阿拉伯国家深化在清洁能源、低碳经济、能源转型等领域合作，中国在相关领域的先进技术也不断走进阿拉伯国家。中国秉持“授人以渔”的理念，通过多层次合作研究和培训项目，助力阿拉伯国家提高自主发展能力。

中国和阿拉伯国家共同组建了中阿清洁能源培训中心，以此为依托共同组织光伏、光热、风电、智能电网等方面的能力建设活动。中国和埃及建立了中埃可再生能源联合实验室，开展联合研究，促进人才培养，帮助埃方加强科技能力建设。中阿技术转移中心自2015年成立以来，相继在沙特、约旦等共建了8个双边技术转移中心，形成了链接近5000家中外成员的技术转移协作网络。

“发展零碳和低碳能源技术意义重大。这些技术与我们的能源转型目标相契合，使能源行业更有韧劲，助力我们开创一个可持续、和平的未来。”马拉尔说。

（来源：新华社）

(责编：袁勃、杨光宇)