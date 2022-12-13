郭 爽 林 威 陈 琛

在中国云南海拔超过2000米的高山净土，融云雾甘露的千年古茶树枝条之上，叶片被精心采摘、发酵加工成普洱茶饼，运至万里之外飘雪季节的加拿大蒙特利尔，摆放在《生物多样性公约》（简称《公约》）第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议中国角边会活动入口。

冲泡至正好，“茶博士”将盏盏清茶捧至络绎不绝前来光顾的各国参会代表手中。汤色红浓明亮，香味独特沉稳，入口醇厚回甘。“好香的中国茶！让我们干杯！”笑意在嘴角荡开，原本陌生的人们以茶代酒，为COP15第二阶段会议顺利召开举杯。

“这是个极好的例子。”国际健康促进与教育联盟代表利亚纳·科莫笑着说，“在这里，中国茶吸引来自世界各地的人们，共同品尝自然的馈赠，体会保护生物多样性对人类福祉的重要。如同本次COP15大会，中国作为主席国，凝聚共识，努力推动各方达成‘2020年后全球生物多样性框架’。这是一个充满包容性的通用框架，为未来全球生物多样性治理描绘蓝图，是我们未来的希望。”

在主题为“坚持人与自然和谐共生，共建清洁美丽世界”的中国角边会活动现场，《腊梅山禽图》中的两只山禽活灵活现，书法“道法自然”遒劲有力，在素雅的中式布景中尤为显眼。

“人与自然是生命共同体，只有尊重自然、顺应自然、保护自然，我们才能守护好蓝色地球家园。”COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋的声音在中国角传出。

12月7日到18日，中国角将开展26场边会活动；同时设置云南日、广西日、浙江日、江西日、四川日、企业日等主题宣传日。

身着色彩斑斓传统服饰的喀麦隆参会代表塞茜尔·恩杰贝特目不转睛地观看着现场播放的视频，对中国荒漠化治理的成功经验不住赞叹。她极为赞赏中国作为主席国为大会成功举办所付出的努力，双手指向中国角外的COP15大会现场说：“因为中国，这一切才变为现实。”

恩杰贝特指向的地方，行色匆匆的各国代表正赶往各自讨论的会场。据介绍，目前已经有来自150多个缔约方的约170位部长级代表和约30位大使以及约70个国际组织和机构负责人确认参会。大会秘书处确认，本次大会注册代表人数超过1.7万人，创下联合国生物多样性大会参会人数历史最高纪录。

“COP15第二阶段会议注册代表人数之多，在大会历史上前所未有，这清楚地表明（保护生物多样性的）信息正在传递。”《公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说。

生物多样性关键区域秘书处负责人安德鲁·普伦特里博士说，生物多样性关乎人类生存、经济发展。如果全球各方相向而行，共同努力，就可减少生物多样性损失。

作为本届大会主席国，中国一直积极推动“框架”磋商进程。据黄润秋介绍，中方已组织召开了近40次COP15主席团会议，并与《公约》秘书处一道先后在日内瓦、内罗毕等地主持召开了4次“框架”工作组会议，为推动“框架”磋商作出重要努力。自COP15第一阶段会议结束以来，中国利用联合国可持续发展高级别政治论坛、二十国集团环境与气候部长联席会议、第77届联合国大会高级别活动周、《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会生物多样性日等场合和时机，组织召开COP15重要议题交流会、高级别圆桌会等，与各国就推动第二阶段会议成功召开进行沟通协调，有效提振了COP15政治势头。

“感谢中国为搭建平台、推动磋商、保护自然、守护未来所做的一切。”全球青年生物多样性网络卢旺达代表埃马纽埃尔·卡芒齐说。“中国，我们为你鼓掌。”

（来源：新华社）

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