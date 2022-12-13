新华社联合国12月12日电 中国常驻联合国副代表耿爽12日说，中方希望国际刑事法庭余留机制根据安理会授权和要求开展工作，期待有关工作尽快取得进展。

耿爽在安理会审议国际刑庭余留机制近期工作报告时发言说，过去两年，受新冠疫情、被起诉人健康状况等因素影响，余留机制的案件审理工作进展缓慢。中方希望余留机制严格按照工作报告提出的预估时间表，高效完成剩余两起案件的审理工作。随着案件数量和司法职能减少，余留机制应继续压缩开支，并进一步合理分配预算资源，重点保障司法活动。

耿爽表示，对于追查剩余逃犯、重新安置无罪和刑满释放人员、余留机制与当事国之间移交案件等问题，中方希望余留机制与有关各方加强沟通，增进互信，照顾彼此合理关切，借鉴国际刑庭成功实践，找到妥善解决办法，携手打击有罪不罚。

耿爽指出，根据安理会相关决议，余留机制应是一个高效率的小型临时机构，其职能和规模应随时间推移逐渐缩减。中方希望余留机制继续依循安理会决议授权开展活动，并落实好安理会国际法庭问题非正式工作组和联合国内部监督事务厅提出的各项建议。

上世纪90年代初期，安理会先后成立了前南斯拉夫问题国际刑事法庭和卢旺达问题国际刑事法庭两个临时机构，调查和起诉犯下战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪的个人。尽管这两个法庭基本上完成了所有任务，但仍有一些剩余工作事项需要持续多年才能完成。为有效监督和执行上述剩余工作事项，安理会于2010年通过第1966号决议，建立了国际刑事法庭余留机制。

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