普吉岛海边。人民网记者 刘慧摄

人民网曼谷12月7日电 （记者刘慧）12月的普吉岛，旅游业正在积极复苏，各大景点里游客熙熙攘攘，小贩们兴高采烈地叫卖着商品，到处是一派生机勃勃的景象。特别的是，很多景点、商店、餐厅等都挂着“我们支持2028年普吉岛专业类世博会”的招牌，整个普吉岛都在为申办2028年专业类世博会作准备。

走进泰国老街，五颜六色、高矮分布不一的建筑格外引人注目。手工艺品店、首饰店、服装店、博物馆……各种各样的特色小店分布在这条美丽的街道上，令人目不暇接。逛累了，可以到网红咖啡店喝杯咖啡，或者到美丽的餐馆品尝泰国美食，十分惬意。街上、店铺里、餐馆里到处挤满了游客，一片繁荣景象。到了周日晚上，这里就成了人山人海的夜市。各种烤串、水果沙冰、小甜点、小手工艺品……来自世界各地的游客看花了眼，逛得兴致勃勃，一条街被挤得水泄不通。

如果不想外出，想在酒店里休闲度假。普吉岛的很多度假酒店可以提供瑜伽、手工香皂制作、厨艺课程等休闲活动，让人身心都得到放松。

目前，普吉岛的景点、酒店、店铺等都在全力支持申办2028年专业类世博会。泰国内阁批准了41.8亿泰铢的活动预算。泰国有关2028年专业类世博会的主题为“未来生活：和谐共处，共享繁荣”。世博会的设计将以“自然之流”为关键元素以强调这一主题，设计更多的绿色空间，使其成为“第一届森林中的世博会”，并将其纳入碳中和试点项目，以推动可持续发展。

通过举办世博会，普吉岛计划建设成为一个“世界级的健康旅游城市”，发展公共医疗体系，形成医疗社区、高级护理中心等。普吉岛省长纳荣·旺西尤称，申办专业类世博会是帮助普吉岛扩展经济基础，减少对旅游业的过度依赖。

如果成功申办，这场为期三个月的活动预计将吸引490万游客，现金流支出达490亿泰铢，增加国内生产总值390亿泰铢，创造约11.3万个工作岗位。

泰国总理巴育在申办时强调，2028年的专业类世博会将作为一个国际平台，推动各国为实现联合国2030年可持续发展目标展开合作。

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