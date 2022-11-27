孟加拉国总理哈西娜以视频形式参加仪式。中国路桥工程有限责任公司供图 吴秋东摄

人民网北京11月26日电 （记者苑基荣）11月26日，由中国进出口银行提供资金、中国交通建设股份有限公司总承包、中国路桥工程有限责任公司负责实施的孟加国拉卡纳普里河“国父隧道”项目举行南线隧道竣工仪式。

孟加拉国总理哈西娜以视频形式参加仪式，她回顾了该项目获得中国援助的历程，感谢包括中方在内的所有建设者的努力。她指出，国父隧道项目是孟加拉国最重要的标志之一，隧道的开通将极大促进吉大港的经济发展，推动吉大港“一城两镇”战略的实施，促进吉大港成为孟加拉的经济首都,在隧道东岸发展工业园区，打造一个工业带。同时，哈西娜总理表示明年初将亲临现场参加通车仪式。孟加拉道路运输及桥梁部部长奥巴杜尔·卡德尔、内阁秘书长坎德克·安瓦鲁·伊斯拉姆和桥梁局局长蒙祖·侯赛因在致辞中均感谢公司的辛勤付出，称赞项目所取得的成就。

中国驻孟加拉国大使李极明在项目现场参加仪式并发表讲话。他表示，这条隧道一直是孟加拉国人民的梦想，将显著改善当地交通，促进孟加拉国与邻国之间的连通性，凸显孟加拉国在区域连通及“一带一路”上的重要作用。他祝贺项目取得重大节点成就，祝愿公司在孟加拉取得更好的市场前景。

自项目开工以来，项目部科学谋划、精心部署、统筹调度，克服了复杂地质条件、严重新冠疫情及物资运输困难等不利因素，始终坚持生产和防疫两手抓，圆满实现隧道主体工程按期完工，为项目全线竣工通车打下了坚实基础。

“孟加拉国父隧道”项目位于孟加拉国吉大港市卡纳普里河入海口处，连接卡纳普里河东西两岸，采用中国规范设计施工，路线全长9.3公里，其中盾构隧道段为双洞四车道长2450米，直径11.8米。该项目是孟加拉国的首条河底隧道，也是南亚地区首条水下隧道。项目的建成对落实“一带一路”倡议、完善亚洲公路网、促进孟加拉国与周边国家的互联互通、推动孟加拉国国际化发展具有重要意义。

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