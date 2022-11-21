研讨会现场。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔11月20日电 （记者王传宝）中建阿尔及利亚公司20日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举办技术交流会，与当地同行共同探讨钢结构技术（简称钢构技术）的发展态势并分享中国的先进技术和经验。

交流会以“科技引领、钢构未来”为主题，聚焦建筑行业钢构的标准、抗震性能及要求、钢构屋面系统设计等多领域内的先进技术，来自阿政府部门、实验室、知名企业代表和业内专家共300余人参加了当天的交流会。中国上海同济大学郭小农副教授在线上作“铜管混凝土结构抗震性能分析和应用场景选择”报告时详细地展示中国的钢构技术成果，并以其亲自参与建设的国内外知名地标性建筑为例向与会嘉宾分享了中国在钢构领域内的先进技术和经验。

据了解，中国企业自进入阿建筑市场后一直重视新技术的研发、引进和应用，特别是在钢构领域取得多项行业领先的技术成果，由中方企业近年来承建的阿尔及利亚国际会展中心、阿尔及利亚新机场、阿尔及尔大清真寺、奥兰综合体育中心等当地标志性建筑的建设过程中，上述先进技术被广泛应用。

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