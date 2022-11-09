人民网景德镇11月9日电 （记者曲颂）11月9日，“互鉴·共融”——2022景德镇“洋景漂”陶瓷艺术作品展暨中外陶瓷艺术家对话会，在江西景德镇浮梁县寒溪村举行。活动由中国文联国际联络部、中国外文局西欧与非洲中心（今日中国杂志社）、江西省文联、景德镇市委宣传部联合主办。

活动以“促进中外民心相通，构筑中外陶瓷交流的文化之桥”为主题，共同促进中外陶瓷文化交流交融、互学互鉴，增进友谊，促进民心相通。中国外文局副局长陆彩荣，中国文联国际联络部主任董占顺，江西省文联主席叶青，景德镇陶瓷大学党委副书记、主持行政工作副校长吕品昌，伊朗文化参赞瓦法伊，摩洛哥参赞拉希德 ·艾伯热特，北马其顿商务参赞伯利安，埃及文化参赞助理萨拉·卡塔博，以及来自美国、德国、英国、澳大利亚、法国、韩国、南非等国家的陶瓷艺术者等相关领域的100多名嘉宾参会。

中国外文局副局长陆彩荣在致辞中指出，景德镇是陶瓷艺术传承的重镇，名窑、名器、名家辈出。今天，我们为了陶瓷艺术再次齐聚景德镇，也是对这种文化交流史的溯源和致敬。中国外文局是承担党和国家对外宣介任务的综合性国际传播机构，一直致力于推动文明互鉴、提升中华文化国际影响力。我们从事的工作就是成为新时代文明交流的驼队与帆船，架设器物、思想与人员相互理解的桥梁与通路。

中国文联国际联络部主任董占顺表示，陶瓷艺术在中华文化的对外传播中发挥着重要的作用，众多的外国艺术家相聚景德镇，相互学习，相互交流。中国文联国际联络部一直致力于为中外艺术家友好交流合作创造机会，为外国艺术家真正了解中国和中华文化搭建平台。希望各位“洋景漂”把根扎在景德镇，潜心创作；希望你们的作品飘向世界各地，向世界讲好中国文化与各国文化交流互鉴的故事。

亚美尼亚共和国驻华大使谢尔盖·马纳萨良在视频致辞中表示，陶瓷和瓷器自古以来一直是中国的国家形象和民族品牌的重要文化符号，使世界认识中国，了解中国，使中国走向世界。作为海上丝绸之路的重要货源，景德镇为中西文化的融合互鉴做出了不可磨灭的贡献。希望今天的陶瓷艺术展，成为一个新的契机，在振兴陶瓷文化和陶瓷艺术中换发出新的光彩，能极大地推动陶瓷的普及性、新技术和创新发展。

江西省文联主席叶青在致辞中介绍，近年来，江西省文联深入挖掘陶瓷文化等江西特色地域文化，积极开展对外文化交流活动。在中国文联、中国外文局的大力指导和帮助下，先后承办了2021、2022“今日中国”艺术周——“传承之路”中国清代陶瓷纹饰艺术展、中国陶瓷非遗传承人艺术作品展等系列展览，不断推动江西文化的海外影响力持续扩大，赣鄱文化名片更加亮丽。

景德镇市人民政府副市长江民强介绍，景德镇自古以来便是一座没有围墙的城市，大批来自不同国家的艺术家，出于对中国陶瓷文化的兴趣与向往，来到景德镇工作、学习、生活，汲取着千年瓷都的养分，也通过自己的双手推动了陶瓷艺术的创新发展和陶瓷文化的广泛传播。景德镇历史上“工匠八方来，器成天下走”的盛况正在这座城市重现。

景德镇陶瓷大学党委副书记、主持行政工作副校长吕品昌在致辞中表示，景德镇是世界手工艺和民间艺术之都，吸引了数以万计的“景漂”来这里学习创作、朝圣寻梦，已成为与北京、上海、浙江横店齐名的中国四大新文艺群体聚集区和新文化、新艺术的试验地。

Allan Denis Naymark是一名来自美国纽约的“洋景漂”，中文名叫“泥的明”。泥的明从小耳濡目染，对中国古代陶瓷产生了浓厚兴趣，8岁便开始学习陶艺。他在致辞中说，2013年第一次来景德镇，便被这座城市深深吸引，2015年夏天开始在这里定居。他说，景德镇有悠久的制瓷历史，较好保存了中国古代的制瓷技艺，也有着非常完备的制瓷产业链，他已经在景德镇开了自己的工作室，会继续留在景德镇创作更多大型陶瓷艺术品。

本次活动由中共浮梁县委、浮梁县人民政府、景德镇市文联、北京今中文化传播有限责任公司承办；浮梁县委宣传部、浮梁县文联、景德镇市新文艺群体协会、“今日中国”景德镇会客厅、景德镇陶瓷大学国际学院协办。开幕式后，与会嘉宾一起参观了“洋景漂”陶瓷艺术作品展展览和被誉为“没有屋顶的乡村艺术馆”寒溪村。

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