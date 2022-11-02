新华社北京11月1日电 11月1日，全国人大常委会委员长栗战书、全国政协主席汪洋在钓鱼台国宾馆分别会见越共中央总书记阮富仲。

11月1日，全国人大常委会委员长栗战书在北京钓鱼台国宾馆会见越共中央总书记阮富仲。新华社记者 姚大伟 摄

栗战书在会见时表示，习近平总书记昨天同阮富仲总书记同志成功会晤，达成一系列重要共识，在两国和世界上产生重要影响，为两国社会主义事业注入了强劲动力。栗战书介绍了中共二十大的重大政治成果和重要意义，表示中国共产党和中国人民正热烈响应二十大号召，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，信心百倍朝着以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的目标而团结奋斗。中国全国人大愿进一步密切同越南国会的交流合作，为深化新时代中越全面战略合作伙伴关系贡献力量。

阮富仲表示，期待越南国会同中国全国人大进一步加强交流，共同落实好两党最高领导人达成的共识，推动“同志加兄弟”的中越友好合作结出新硕果。

全国人大常委会副委员长沈跃跃参加会见。

11月1日，全国政协主席汪洋在北京钓鱼台国宾馆会见越共中央总书记阮富仲。新华社记者 翟健岚 摄

汪洋在会见时表示，昨天习近平总书记和阮富仲总书记同志成功会晤，达成系列重要共识。中方在二十大之后即接待阮富仲总书记正式访华，体现了对中越“同志加兄弟”特殊关系的高度重视和对两国人民传统友谊的高度珍视。中国全国政协正深入学习贯彻中共二十大精神，愿同越南祖国阵线一道，落实好两党最高领导人达成的共识，传承发扬中越传统友谊，深化各层级友好往来，开展参政议政等领域工作经验交流，为构建具有战略意义的中越命运共同体作出积极贡献。

阮富仲祝贺中共二十大取得一系列重大理论和实践成果，表示越南祖国阵线愿同中国全国政协加强交流合作，凝聚社会各界力量和国内外资源，促进越中关系进一步发展。

全国政协副主席兼秘书长李斌，全国政协副主席何维参加会见。

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