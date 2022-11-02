新华社北京11月1日电

在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议上的讲话

（2022年11月1日，北京）

中华人民共和国国务院总理 李克强

各位同事：

很高兴与大家共同出席上海合作组织成员国总理理事会第二十一次会议。感谢各方对中方主办此次会议的大力支持和积极配合。

上合组织成立21年来，为维护地区和平稳定、促进各国发展繁荣作出了重要贡献，成为亚欧大陆区域合作的重要平台。在今年9月举行的上合组织撒马尔罕峰会上，各方就上合组织发展达成新的共识。习近平主席倡导携手建设和平、稳定、繁荣、美丽的美好家园。中方始终将上合组织作为外交优先方向，致力于深化同“上合大家庭”成员的政治互信、互利合作和友好交流，共同造福各国人民。

各位同事！

当前，国际和地区形势深刻复杂演变，世界经济增长乏力，各种不稳定不确定因素相互交织。与此同时，维护和平、促进发展仍是时代潮流，也是人心所向。中方愿同各方一道，大力弘扬“上海精神”，促进各国发展振兴。在此，我愿提出几点建议：

一是维护安全稳定，营造良好发展环境。安全稳定是实现发展繁荣的基础。针对地区安全形势新变化，中方愿同各方不断深化执法安全合作。发挥主管部门合作机制作用，妥善应对毒品贩运、跨国有组织犯罪等非传统安全威胁，为各国经济社会发展提供保障。

二是扩大贸易投资，促进地区经济复苏。本组织国家都是经济全球化的参与者、建设者和受益者，要共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，支持建设开放型世界经济。要发掘经贸合作潜力，加强贸易规则对接，探讨制度性安排，提高贸易和投资便利化水平。营商环境是企业生存发展的土壤。要采取有力有效措施，着力完善政策、消除障碍、搭建平台，为各国企业开展跨境投资提供良好环境。

中方建议推进落实成员国主管部门服务贸易合作框架，创新合作内容，扩大服务贸易规模。愿同各方探讨制定成员国促进电子商务发展行动计划，欢迎各方参加即将举行的第五届中国国际进口博览会以及本组织国家好物网购活动，持续推动区域电子商务互利合作，共享数字经济发展红利。

三是加强互联互通，实现区域融合发展。地区各国实现更大范围、更加便捷的互联互通，才能更好互利共赢。要继续推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略和区域合作倡议对接，加强政策沟通协调，一体推进交通、通信等硬件基础设施和信息数据“软联通”建设，加快区域经济一体化进程。建议各方共同开展“智慧海关、智能边境、智享联通”和“关铁通”项目合作，促进“经认证的经营者”互认合作，加强国际贸易“单一窗口”建设，提高口岸通关效率。

中方建议继续扩大本币结算规模，创新投融资模式，为大项目和产能合作提供更有力支撑。希望各方积极支持并参与中方明年举办的本组织产业链供应链论坛，共同维护区域产业链供应链韧性与稳定，畅通地区经济运行脉络。

四是助力可持续发展，增强抵御风险能力。当前，粮食和能源安全等风险持续发酵，地区可持续发展面临挑战。要落实好今年峰会通过的关于维护国际粮食安全、国际能源安全两份声明，提升地区国家粮食和能源供应保障水平。依托成员国主管部门负责人会议机制、本组织农业技术交流培训示范基地等平台，深化现代农业合作。共同实施好本组织可再生能源合作纲要，均衡有序推进绿色低碳转型，在保障能源稳定安全供给的同时，实现与经济发展、民生保障协同增效。

五是密切人文交流，增进民心民意相通。本组织人文合作空间广阔，妇女论坛、民间友好论坛、青年交流营等品牌活动有声有色。要充分发挥教育、文化、科技、新闻等合作机制作用，开展更多民众喜闻乐见的合作项目，加深相互了解与友谊。

中方愿于明年举办本组织友好城市论坛，续办青年发展合作项目，开展本组织电视节、广电技术交流展等活动。愿同各方一道，办好明年“上合组织旅游年”框架内活动，打造人文合作新亮点。

各位同事！

今年以来，中国经济发展经历了很不寻常的过程。受国内外错综复杂因素影响，经济运行一度面临超预期下行压力，二季度前期明显下滑。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，宏观政策既有力有效，又合理适度，不透支未来，着力保市场主体稳就业稳物价，推动经济运行保持在合理区间。我们加大助企纾困政策支持力度，前三季度新增减税降费及退税缓税缓费超过3.4万亿元，预计全年达到4万亿元，主要是运用近两年结存资金，政策力度超过2020年，有效减轻了市场主体负担。针对有效需求不足的矛盾，运用财政金融等政策工具，多措并举扩大有效投资，努力促进消费恢复成为经济主拉动力。同时，坚持用改革的办法破解发展难题，创新举措增强宏观政策实施效能，持续打造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力。经过努力，中国经济及时扭转了下滑势头、二季度实现正增长，三季度增长3.9%、呈现回稳向上的态势。就业、物价总体稳定，前三季度城镇新增就业1000万人，9月份居民消费价格（CPI）同比涨幅为2.8%。我们将有力促进经济平稳健康可持续发展。中国有1.6亿多户市场主体，人民勤劳智慧，这是经济发展最大韧性和底气所在。我们将继续推动稳经济各项政策举措全面落地、充分显效，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。

前不久召开的中国共产党第二十次全国代表大会对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。中国将坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，不断增进民生福祉、提高人民生活品质。坚持改革开放基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，开放的大门只会越开越大。坚持走和平发展道路，积极参与全球治理体系改革和建设，同各方携手共促世界和平稳定与发展繁荣。

各位同事！

众人拾柴火焰高。中方愿同各方一道，凝心聚力，勇毅前行，携手开创更加美好的明天。

谢谢大家！

(责编：燕勐、刘洁妍)