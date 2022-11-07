人民网里约热内卢11月5日电 （记者毕梦瀛）当地时间11月3日，在多米尼克独立44周年庆典大会上，中国援多医院改扩建项目受颁多米尼克国家杰出贡献勋章。项目施工技术组组长江威代表湖南建投集团接受了多总统萨瓦林向集团董事长蔡典维、项目指挥长刘屹颀和他本人颁发的第三等国家最高荣誉勋章。该勋章为多米尼克政府颁发给为多做出卓越贡献企业和个人的勋章，也是中国公民首次获此殊荣。

大会主持人现场感谢湖南建投集团董事长蔡典维高度重视援多医院改扩建项目，在长达六年半时间里每当项目遇到困难之际，都在资金和后勤保障方面给予大力支持；感谢集团海外部负责人兼项目指挥长刘屹颀，统筹调度前方施工和后方保障，通过科学组织有效保障了项目的顺利建设；感谢项目施工技术组组长江威长年坚守在施工现场，特别是2017年飓风灾后和新冠疫情期间带领团队成员迎难而上、攻坚克难、优质高效完成项目建设。

援多医院改扩建项目是中多合作标志性项目之一，是多重要的民生工程，广受关注。为表达对中国政府和人民的感激之情，多政府于2019年9月将该医院由原“玛格丽特公主医院”更名为“中多友好医院”。2021年11月，泛美卫生组织负责人视察该院后表示，医院的设施是世界级的，将成为加勒比地区最先进的医疗卫生中心。2022年8月，多总理斯凯里特致函中国驻多米尼克大使林先江，代表多政府和人民诚挚感谢中国政府援多医院改扩建项目建设团队克服重重挫折和困难为多米尼克建设了质量优秀的中多友好医院，并提议为相关人员授勋。

湖南建投集团自2016年2月开始建设援多医院改扩建项目，先后克服登革热疫情、超强飓风“玛利亚”袭击和新冠疫情等诸多困难，前后历时六年半年，于2022年8月全部移交给多米尼克政府，圆满完成援外建设任务，得到多政府及各界的高度认可，被多总理斯凯里特盛赞为中国赠送给多米尼克的珍贵礼物，为增进中多友谊做出了重要贡献。

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