人民网里约热内卢11月3日电 （记者陈一鸣）11月3日晚，由中国国务院新闻办公室和中国驻里约热内卢总领事馆共同举办的“新时代中国的非凡十年”图片展在里约华人联谊会会馆隆重开幕。

中国驻里约总领事田敏在致辞中表示，中共二十大全面总结了新时代十年中国发展取得的重大成就和宝贵经验，相信“新时代中国的非凡十年”图片展有助于巴西朋友更直观、全面、深入地了解中国之路、中国之治、中国之理，进一步深化两国人民的相互了解和友谊。展望未来，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。无论国际风云如何变幻，中国都将坚持开放包容、合作共赢，与世界各国一道，为推动构建人类命运共同体、携手开创人类更加美好的未来而不懈努力。

此次图片展由中国石油巴西公司、里约华人联谊会协办，除序言外包含“续写发展奇迹”“创造幸福生活”“提升治理效能”“汇聚人民伟力”“共建美好世界”五个部分。一幅幅生动的图片记录了中国人民在新时代十年自强不息的追梦足迹，展现了中国人民同世界人民和衷共济、携手共进的时代华章，展览将持续展出至11月30日。

里约市议会副议长塔尼娅、联邦众议员雷蒙特代表苏叶玛、里约州政府代表克劳迪娅等巴西各界人士、外国驻里约领团、中资企业和华侨华人代表约200人出席了开幕式。

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