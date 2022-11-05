中非嘉宾参观“中非农业合作这十年”图片展。人民网记者万宇 摄

人民网北京11月4日电 （记者万宇）11月4日下午，“中非丰收之夜”活动在北京成功举行，来自外交部、农业农村部、国家国际发展合作署等部委主管司局代表，30多个非洲国家驻华使节和外交官，联合国粮农组织、联合国粮食计划署、国际红十字会驻华代表，国内对非合作相关机构负责人、朝阳区政府代表等出席。中国政府非洲事务特别代表刘豫锡大使出席并致辞。

刘豫锡表示，中非合作论坛成立以来，特别是近10年来，中非农业合作硕果累累，给广大非洲人民带来实实在在的好处。今年是论坛第八届部长级会议成果落实开局之年。面对风云变幻的国际形势，中非双方始终相互支持，共同维护发展中国家正当权益和国际公平正义。中非双方聚焦发展合作，以“九项工程”为核心的第八届部长会成果落实取得积极进展，贸易促进、卫生健康等各领域务实合作持续深化。

刘豫锡表示，中国始终是世界粮食安全的维护者，全球减贫事业的贡献者。新征程上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，与非方高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议，让中非合作论坛举措更多惠及非方，为帮助更多非洲国家早日实现联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》作出更大的“中国贡献”。

农业农村部国际合作司副司长彭廷军表示，粮食安全和农业发展是中国和非洲最关注的领域之一，也是双方合作优先方向。中方将进一步深化农业对外开放，推动农业经贸合作高质量发展，促进农业科技合作互惠共享，与非洲各国一道，推动中非农业合作向更深层次、更广领域、更高水平提升，为26亿多中非人民带来更多福祉。

使节们纷纷盛赞新时代中国伟大发展成就，对近年来中非农业合作的丰硕成果表示赞赏和满意。使节们表示，粮食自给自足、发展政策延续性、技术创新等因素是中国取得伟大成就的重要基石，中国丰富的发展经验形成了一个“伟大的知识宝库”，这些经验对支持其他发展中国家，特别是非洲国家，实现2030年可持续发展议程至关重要。各方愿继续在农业、减贫等领域不断拓展深化同中国的务实合作，实现互利共赢。

“中非丰收之夜”是“新时代的中非农业合作”系列活动的一部分。此次系列活动由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处、农业农村部国际合作司共同主办，世界知识出版社、海南卫视、中国农业大学联合承办，除“中非丰收之夜”外，还举办了“非洲粮食安全和中非农业合作”主题沙龙、“中非农业合作这十年”图片展、非洲农产品线上嘉年华等活动。

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