人民网雅加达11月2日电 （记者张杰）当地时间2日上午，印尼阿拉扎大学大学孔子学院开展阿拉扎孔院海信基金捐赠仪式。海信印尼公司总经理李现委、印尼阿拉扎大学校长亚塞普、孔院副理事长穆尼、文学院院长露西、印尼方院长菲力、中方院长牛海涛等参加了本次活动。

亚塞普简要介绍了阿拉扎大学的基本情况，感谢中国企业海信印尼公司设立教育基金，该基金项目有助于印尼学生学习中国文化，并希望海信印尼公司与阿拉扎大学开展多方面的合作。穆尼重点介绍了孔院的工作亮点和特色工作。李现委介绍了海信印尼公司的运行情况、品牌营销策略等，认为海信基金既是海信履行企业社会责任，也是促进印尼学生学习中国文化的重要活动。

活动现场还播放了海信印尼公司的宣传片，随后进行了阿拉扎孔院海信基金捐赠仪式。

为了助力印尼中文教育工作的推广，有效帮助印尼本土家庭困难学生实现求学梦，助力困难学生进修学习，海信印尼公司在印尼阿拉扎大学孔子学院设立“阿拉扎孔院海信基金”项目，2023年招生资助4名学生到印尼阿拉扎大学中文系中文专业学习，资助费用主要用于每名学生四年学费，总计2.4亿印尼盾（1美元约兑15600印尼盾），阿拉扎大学孔子学院负责管理“阿拉扎孔院海信基金”项目。此类基金项目是孔院成立以来首次获得企业的赞助支持。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年11月9日，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。

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