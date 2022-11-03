人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印尼阿拉扎大学孔子学院设立阿拉扎孔院海信基金

2022年11月03日08:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

捐赠仪式合影。印尼阿拉扎大学大学孔子学院供图
捐赠仪式合影。印尼阿拉扎大学大学孔子学院供图

人民网雅加达11月2日电 （记者张杰）当地时间2日上午，印尼阿拉扎大学大学孔子学院开展阿拉扎孔院海信基金捐赠仪式。海信印尼公司总经理李现委、印尼阿拉扎大学校长亚塞普、孔院副理事长穆尼、文学院院长露西、印尼方院长菲力、中方院长牛海涛等参加了本次活动。

亚塞普简要介绍了阿拉扎大学的基本情况，感谢中国企业海信印尼公司设立教育基金，该基金项目有助于印尼学生学习中国文化，并希望海信印尼公司与阿拉扎大学开展多方面的合作。穆尼重点介绍了孔院的工作亮点和特色工作。李现委介绍了海信印尼公司的运行情况、品牌营销策略等，认为海信基金既是海信履行企业社会责任，也是促进印尼学生学习中国文化的重要活动。

活动现场还播放了海信印尼公司的宣传片，随后进行了阿拉扎孔院海信基金捐赠仪式。

为了助力印尼中文教育工作的推广，有效帮助印尼本土家庭困难学生实现求学梦，助力困难学生进修学习，海信印尼公司在印尼阿拉扎大学孔子学院设立“阿拉扎孔院海信基金”项目，2023年招生资助4名学生到印尼阿拉扎大学中文系中文专业学习，资助费用主要用于每名学生四年学费，总计2.4亿印尼盾（1美元约兑15600印尼盾），阿拉扎大学孔子学院负责管理“阿拉扎孔院海信基金”项目。此类基金项目是孔院成立以来首次获得企业的赞助支持。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年11月9日，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。

【1】【2】【3】
(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部