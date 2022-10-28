从意宇航员引《兰亭序》看汉语教学

“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”正在太空执行任务的意大利女宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂日前在社交媒体引用中国东晋时期书法家王羲之《兰亭序》的名句，表达在太空的所见与所想，并配有从太空中拍摄的中国风景照片，引来不少网友赞叹。

作为国际中文教育从业者，我们从中想到了什么呢？笔者认为，国际中文教学的迭代与升级已经开始。

首先，国际中文教学的学习对象已经迭代升级。我们知道，国际中文教学的前身是对外汉语教学，其学习群体是对中国语言和文化感兴趣的外国人。但如今，对中文感兴趣的群体正在产生变化，除了对中国语言及文化感兴趣的学习者之外，对中文学习有需求的人越来越多，海外中文学习者群体逐渐向更多的领域拓展。与之相应，“中文+”的国际中文教学模式开始受到更多关注。

其次，克里斯托福雷蒂引用《兰亭序》的名句，表明国际中文教学的学习内容需要迭代升级。我们应该看到，越来越多的中文水平较高的学习者，对中国古代典籍表现出越来越浓厚的兴趣。这说明，我们的国际中文教学也需要在教学内容上做出相应的呼应。

再次，克里斯托福雷蒂引用《兰亭序》的名句引热议，对从事国际中文教师培养的单位、机构等提出了进一步的要求。近年来，在国际中文教师培养过程中，培养适合各种中文水平的学习者的师资力量是业界共识，但还需要进一步细化培养方案和模式。

最后，国际中文教学的教学理念也开始面对迭代升级的挑战。从对外汉语教学到国际中文教学，名称变化背后体现的是业界对于学科认识的逐步深化。事实上，学习群体的背景、目标等发生了变化，学习内容等也发生了变化。由此，国际中文教学应该涵盖中文系统课程、短期强化课程等各个方面，教学方式也应以多形式、多层次开展。虽然在国际中文教学领域，已经就此做了不少尝试，但还可以进一步进行探索。

随着中国的发展，国际中文教学面貌也在不断变化。笔者相信，世界范围内中文学习者不仅在数量上会增多，在学习动机上，也呈现多样化趋势，从而助推中国语言和文化的传播。对国际中文教育从业者来说，需要做好准备、应对挑战，跟上国际中文教学发展的步伐。

（作者系北京中外文化交流研究基地副主任）

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