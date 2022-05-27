新华社瑞士达沃斯5月26日电 特写：达沃斯论坛上的“天地连线”

新华社记者郭爽

世界经济论坛2022年年会闭幕前夕，一场与国际空间站的视频对话略显冷清，有兴趣的参会人员才坐满会场前两排，这与年会上人满为患的热门论坛形成鲜明对比。

欧洲航天局局长约瑟夫·阿施巴赫尔在台上忍不住叹息：俄乌冲突爆发让他“头疼了数月”，因为他必须处理“地缘政治局势的影响”，就原定今年9月用俄罗斯火箭发射的“罗莎琳德·富兰克林”号火星车计划做出决定。最终，多国科研人员已付出多年努力的欧洲第一辆火星车计划在发射几个月前被叫停，尽管“这会带来巨大问题”。

然而，总有一些领域，无法叫停。“除了合作，我们别无选择。”阿施巴赫尔说，在目前西方国家与俄罗斯所剩无几的合作项目之一——国际空间站上，无论太空的宇航员，还是地面的科学家，只能选择合作，因为欧美在送人送货上太空方面尚不能完全摆脱对俄罗斯的依赖。

意大利宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂的视频传回位于瑞士达沃斯的世界经济论坛年会现场，声音略有延迟：“从个人角度，我们对正在地面发生的冲突感到悲伤和沮丧，但我们（与俄罗斯宇航员）之间已建立起长期友谊；从专业角度，我们仍在共同坚守致力于任务成功的承诺，并继续执行推动科学和技术进步的工作。”

通过大屏幕，克里斯托福雷蒂在国际空间站向与会人员说：“我现在有幸身处国际空间站，本身就是国际共同努力的明证，俄罗斯是其中重要的合作伙伴……太空探索需要人类共同努力，国际合作已被证明是其中关键。”

事实上，不仅是太空探索，从新冠疫苗研发到强子对撞，从基因组测序到生态环境治理……几乎所有科研领域都已证明，国际合作能有力推动科技发展。本次年会上，多国与会科研人员、科技企业和利益相关方呼吁，科学合作应成为推动全球化的“黏合剂”，为世界团结架设“桥梁”。

世界经济论坛执行董事蒋睿杰对新华社记者说，应对气候变化等领域展开的科技合作将成为面临诸多挑战时的重要突破口，“我们分享得越多，世界就会变得越好”。

欧洲核子研究中心主任法比奥拉·贾诺蒂说：“科学可以建立信任，但缺乏信任的科学不会成功。”

阿联酋公共教育和未来技术国务大臣萨拉赫·阿米里指出，科学解决的大多数问题都是全球性的，而不是地方性的，国家目标和全球科学合作之间不应存在“任何紧张关系”，因为“科技研发的关键目标之一，就是通过国际合作推动科学成果用于造福人类”。

世界经济论坛2022年年会闭幕前夕举办的这场论坛，观众寥寥，掌声持久。“星球实验室”公司首席执行官威廉·马歇尔对新华社记者说：“即使在冷战时期，国际科技合作都未曾中断，现在更不可能。在某些领域国家之间必须合作,我希望人们能站在一个高于政治的角度看待国际合作，我希望科技仍将成为合作的舞台和沟通的桥梁。”

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