裴 刚

长期以来，菲律宾人民都视中国为最重要的伙伴之一，希望加强同中国人民的友好交流。作为一名菲律宾汉语教育工作者，我亲身感受到两国友谊的深厚基础，看到两国合作不断深化带来的巨大发展机遇。

我出生在一个普通的菲律宾家庭，上大学前从未接触过汉语。2010年，红溪礼示大学孔子学院成立，我与汉语从此结缘。此后，我两度获得孔子学院奖学金，赴福建师范大学海外教育学院攻读汉语国际教育硕士学位，毕业后返菲任教。一路走来，我从汉语学习者变成了汉语教育者，从中国故事的聆听者变成了中国故事的传播者，对于菲中友好合作有了更加深入的理解。

过去6年，菲中双方坚持睦邻友好，携手共同发展，确立了全面战略合作关系。菲中友好合作为菲律宾经济社会发展提供了强大动力。在两国领导人的共同指引下，菲中深化发展战略对接，开展了近40个政府间合作项目，为菲律宾经济发展和民生改善带来了实实在在的帮助。6年来，菲律宾与中国的贸易额翻了一番，增长至2021年的820.5亿美元。中国企业积极帮助菲律宾改善基础设施，为菲律宾创造了大量就业岗位。在新冠肺炎疫情严重威胁菲律宾人民生命健康之际，中国朋友雪中送炭，向菲律宾提供了大量新冠疫苗及各类防疫物资，无私分享抗疫经验，让我们真切感受到守望相助、同舟共济的深刻意涵。

习近平主席指出，事实证明，中菲友好符合两国人民共同期待，中菲合作符合两国人民共同利益。当前，菲中合作不断加强，这给菲律宾汉语教育带来了重要机遇。10多年前，菲律宾仅有3所学校开设汉语课程。近年来，我们协助菲律宾教育部在公立中学广泛开设汉语课程，如今已覆盖全菲93所公立中学。在红溪礼示大学孔子学院，每年注册学生人数超过了1万人。孔子学院还把汉语课堂开进了菲律宾总统府、众议院等政府机构。此外，得益于两国有关部门密切合作，菲律宾本土汉语师范教育硕士项目和国民基础教育体系汉语教材编写项目也已启动。菲律宾的“汉语热”拉近了菲中两国人民的距离，越来越多菲律宾人希望热情拥抱中国这个近邻。

当前，菲中两国关系正站在新的起点上。不久前，菲律宾当选总统马科斯同中国国家主席习近平通电话，两国领导人都强调要传承好菲中友谊，继续加强双方友好合作。菲律宾新政府表示，将把菲中关系作为外交政策重点方向，愿同中方加强各层级交往，深化和密切经贸、基础设施、能源、文化、教育等各领域合作。这是符合菲律宾人民利益的正确选择，有助于菲律宾经济社会发展、民生福祉改善。衷心祝愿菲中友谊之花在两国人民心中长盛不衰，期待两国关系走向更加美好的未来。

（作者为菲律宾教育部课程发展司顾问、红溪礼示大学孔子学院外方院长）

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)