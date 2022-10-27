高歌

近日，中国外交部发言人华春莹在社交媒体上发布了一张世界银行世界发展指标数据库测算图，图片显示2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团（G7）国家贡献率的总和。华春莹同时配文表示：“你永远可以相信中国。”尽管面临多重困难挑战，中国经济仍然展现出强大韧劲和巨大潜力，是世界经济增长的重要引擎。

增速企稳回升彰显中国经济“底气”

国家统计局发布的数据显示，三季度中国经济恢复向好，明显好于二季度，中国经济经受住了又一次“压力测试”，展现出强大韧性。初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

中国经济超预期恢复增长引发世界范围内的广泛关注。《纽约时报》在近日发布的文章中表示，公布的数据显示中国经济在过去三个月有了复苏的迹象。从7月到9月，中国国内生产总值同比增长3.9%。经济活动的反弹超出了西方经济学家此前的预期。

彭博社在文章中指出，中国第三季度国内生产总值同比增长3.9%，高于第二季度的0.4%，高于彭博社统计的经济学家3.3%的预期值。9月份工业生产同比增长6.3%，超过预期的4.8%。

“中国第三季度国内生产总值反弹预示着持续复苏。”瑞银财富管理投资总监办公室预计，中国的经济增长将因基础设施和制造业的弹性以及消费者支出的回升而进一步复苏。

中国工业生产快速恢复超预期

三季度我国工业生产不但比二季度有明显回升，而且7、8、9三个月也在逐级回升。工业保持平稳回升，为三季度经济增长作出重要贡献。国家统计局发布的数据显示，前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。分季度看，三季度，规模以上工业增加值同比增长4.8%，比二季度加快4.1个百分点。

美国消费者新闻与商业频道在报道中表示，中国“工业生产超预期”。文中指出，中国9月份工业生产同比增长6.3%，远高于路透社预期的4.5%。汽车制造业增长近24%，新能源汽车的产量是一年前的两倍多。“工业活动近期一直是经济增长的动力源。”高盛首席亚太经济学家表示。

荷兰国际集团大中华区首席经济学家彭蔼娆说：“9月份的活动数据表明，经济仍在部分复苏，但这一次更多的是投资和工业生产复苏。工业生产增长加快应该是港口封控减少的结果，这提高了物流速度，使供应链交付更加顺畅。”

对世界经济增长的平均贡献率超过G7国家总和

“我们认为中国仍将在未来12个月内成为全球经济增长的稳定和支撑因素。”在路透社近日发布的文章中，大型跨国企业必和必拓集团首席执行官表示，尽管存在不确定性，但他对中国经济前景持“谨慎乐观”态度。

面对复杂严峻的国际形势，中国经济凭借多年以来的亮丽表现已成为全球增长的重要“稳定器”和“动力源”。国家统计局发布的数据显示，2013年至2021年，中国国内生产总值年均增长6.6%，居世界主要经济体前列，远高于2.6%的同期世界平均增速和3.7%的发展中经济体平均增速。2021年，中国国内生产总值达到114万亿元，占世界经济总量的比重达到18.5%，较10年前提高7.2个百分点；人均国内生产总值增至1.25万美元，接近高收入国家门槛；对外贸易总额6.9万亿美元，较10年前增长56.8%……

党的十八大以来，中国综合国力不断提升，在世界经济增长中扮演着越来越重要的角色。未来中国将继续秉持开放包容、互利共赢原则，不断扩大高水平对外开放，同世界分享发展红利，为世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长贡献更多正能量。

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