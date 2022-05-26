新华社洛杉矶5月25日电（记者谭晶晶）美国波音公司的载人飞船“星际客机”25日从国际空间站返回地球，降落在美国西部沙漠地区，完成了一次颇为关键的不载人试飞任务。

“星际客机”飞船于美国东部时间25日18时49分（北京时间26日6时49分）降落于新墨西哥州的白沙太空港地区。

“星际客机”于19日搭乘美国联合发射联盟公司的“宇宙神5”型运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空，前往国际空间站。据美国航天局介绍，“星际客机”运送超过500磅（约合226公斤）的美国航天局货物、宇航员补给以及超过300磅（约合136公斤）的波音公司货物前往国际空间站，携超过600磅（约合272公斤）的该空间站物资返回地球。

这是“星际客机”第二次不载人试飞，也是对其能否执行载人试飞任务的一次关键测试。这款航天器于2019年12月进行首次不载人试飞，但未能进入预定轨道，被迫取消前往国际空间站的计划，提前返回地球。调查显示，软件缺陷或是首飞失利的主要原因。此后，原定2021年8月进行的“星际客机”第二次不载人试飞由于火箭推进系统故障推迟。

美国航天局25日表示，“星际客机”的此次不载人试飞完成了既定目标，其中包括火箭发射、上升中止紧急探测系统验证、飞船与火箭分离、飞船对接和脱离空间站、精准着陆和回收等。

“星际客机”在此次太空之旅中搭载了一个名为罗西的“乘客”。那是一台仿生设备，安装在宇航员座椅上，配有15个传感器，用于模拟宇航员飞行并收集飞行期间的体验数据。

美国航天局和波音公司将全面评估此次试飞的数据，然后再对“星际客机”的进一步测试及其未来载人试飞任务做出安排。

自2011年美国航天飞机退役后，美国大力发展商业载人航天。波音公司和太空探索技术公司于2014年从美国航天局获得载人飞船项目合同，分别建造“星际客机”载人飞船和载人版“龙”飞船，向国际空间站运送宇航员。

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