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中国孔院助力印尼独立校园教育文化交流模式创新

2022年10月27日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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丹大大礼堂开幕式现场。印尼丹绒布拉大学孔子学院供图
丹大大礼堂开幕式现场。印尼丹绒布拉大学孔子学院供图

人民网雅加达10月27日电 （记者张杰）当地时间10月26日，印尼独立校园独立校园教育文化交流系列活动在印尼丹戎布拉大学举行。

活动开幕仪式上，印度尼西亚国家教育部部长Nadiem Makarim、高等教育研究技术局Prof.Ir.Nizam、职业教育总干事Dr.Ir.Kiki Yuliati女士分别通过线上方式致辞，对本次活动的给予大力支持与赞赏。印尼教育部独立院校项目副主席Nurhadi lrbath与丹戎布拉大学校长Dr. Garuda Wiko共同主持开幕仪式。

Dr. Garuda Wiko对前来参加此次活动的印尼各高校代表表示热烈欢迎与感谢，并对此次活动给予大力支持赞助的丹戎布拉大学孔子学院及中方合作大学中国广西民族大学表示感谢，预祝本次活动圆满成功。随后Nurhadi lrbath与Dr. Garuda Wiko共同为文化展览剪彩，与会嘉宾共同参观展区内各具文化特色的展览。

开幕仪式上印尼丹戎布拉大学孔子学院组织的具有中国特色的古筝独奏与舞狮表演受到了现场嘉宾的热烈欢迎与喜爱。

本次活动旨在通过学术交流、文化展览等形式促进印尼独立校园项目的实施。来自印尼的多所大学及教育机构就独立自主学习教育模式开展了形式多样、内容丰富的学术交流分享与展示。丹戎布拉大学孔子学院准备的中国文化展区内，国画、脸谱、中国结、扇子、书籍、书法、舞狮、古筝等中国文化展品与体验区吸引了众多参观体验者。

丹戎布拉大学孔子学院中方院长周桂教授向记者表示，这次独立校园系列活动非常有意义，对促进印尼独立校园教育文化交流模式创新具有重要价值，丹戎布拉大学孔子学院支持此项活动以此推进中印尼教育文化双向交流合作模式创新发展，未来丹戎布拉大学孔子学院将深度参与和支持印尼独立校园项目。

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(责编：刘叶婷、常红)

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