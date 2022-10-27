人民网曼谷10月27日电 （记者赵益普）柬埔寨新鲜龙眼出口中国启动仪式10月27日在柬首都金边举行，标志着柬埔寨龙眼输华正式得以实现。龙眼成为继香蕉、芒果之后，第三个直接出口中国的柬埔寨生鲜水果，也是继巴沙鱼、玉米之后，今年第三个获准出口中国的柬埔寨农产品。

柬埔寨农林渔业部部长邓迪那在启动仪式上表示，柬中农业务实合作推动了柬中友好关系的发展，而柬中友好关系又为柬中农业务实合作提供了良好发展空间。据他介绍，2019年至2022年6月底，柬埔寨共向中国出口农产品达240万吨，出口总值达19.42亿美元。中国已连续数年成为柬埔寨大米的最大出口市场，2019年至今，柬埔寨已有香蕉、芒果、巴沙鱼、玉米及龙眼相继获准出口中国。目前，双方正抓紧推进柬胡椒、野生水产品、食用水生动物、燕窝、椰子等输华工作。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，近年来，在中柬两国领导人关心下，两国农业合作展现出勃勃生机。今年4月中柬双方农业部召开了中柬农业指导委员会第二次会议，明确了今后一段时间双方农业合作的重点方向。今天，我们在此见证柬埔寨龙眼成功出口中国，这是疫情下中柬农业合作的又一实质性成果，将给两国人民带来实实在在的福祉，极大推动中柬友好关系的进一步发展。

启动仪式上，邓迪那和王文天还一同为8家柬埔寨龙眼输华包装厂企业颁发了证书。根据中国海关总署9月公布的名单，获准输华的柬埔寨龙眼果园共有74家，包装厂8家。在74家果园中，40家在拜林省、28家在马德望省、6家在班迭棉吉省。

据柬埔寨农林渔业部资料介绍，目前柬埔寨龙眼种植面积约有13万公顷，主要集中在拜林省和马德望省。柬埔寨龙眼采收期从每年10月下旬开始，持续至次年5月，其中11月和12月是采收高峰期。2021年，柬埔寨龙眼总产量约11万吨。

中国检验认证集团（CCIC）柬埔寨有限公司总经理陈其生表示，柬埔寨龙眼产区的种植生态环境优美，土壤条件适合龙眼生长，龙眼品质好、果实大，相关的输华龙眼包装厂也都设施齐全。相信柬埔寨龙眼在实现对华出口后，将受到中国消费者的喜爱，同时进一步促进柬埔寨龙眼的扩种与整个龙眼产业的发展。

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