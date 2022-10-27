人民网里约热内卢10月26日电 （记者吴杰、陈一鸣）当地时间10月26日，“新征程的中国与世界”巴西专场圆桌会在巴西里约热内卢的瓦加斯基金会成功举办。

本次圆桌会由中央广播电视总台拉美总站携手巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心和巴西《论坛》杂志共同主办，以“线下为主、线上结合”的形式举行。近30位中巴智库专家、高校学者及主流媒体人士围绕“新征程的中国与世界”主题，在“领航新时代 中国新征程”、“开启新征程 中巴绽新光”和“深化媒体合作 共促交流互鉴”三个领域展开了深入讨论。

中国驻里约热内卢总领事田敏在主旨演讲中表示，习近平总书记在二十大报告中指出，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。作为东西半球最大发展中国家和重要新兴国家，中巴建交近半个世纪以来，两国关系稳健前行，已成为当今世界新兴市场国家和发展中国家中最重要、最活跃的双边关系之一。面对复杂严峻、变乱交织的国际环境，双方应继续加强交往，增进互信，把握机遇，拓展合作，推动中巴关系再上新台阶，携手实现共同发展和共同繁荣，造福两国和两国人民。

瓦加斯基金会巴西-中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略在致辞中表示，中国共产党的第二十次全国代表大会是在关键时刻召开的一次十分重要的大会。新时代的十年，习近平总书记领导中国人民取得了一系列标志性成就，中国发生了历史性变革。如今，中国踏上实现中国式现代化的新征程，相信新时代的中国共产党一定能够带领中国人民继续取得全面建设社会主义现代化强国的新胜利。中国坚持以人民为中心，从本国国情出发推进民主建设，实现了民主发展与政治稳定、社会进步的良性互动，为各国发展符合本国国情的民主提供了重要启示。

中央广播电视总台拉美总站站长朱博英在致辞中表示，二十大报告总结了过去五年和新时代十年的伟大变革，宣告中国迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。新时代中国特色社会主义道路一定会越走越宽广，中国新发展和中国新征程也为世界和平、为中拉合作和中巴关系带来新的更大的发展机遇。中国和巴西虽然远隔万里，但经贸往来和人文交流历来十分密切，有很好的合作基础，互利共赢空间十分广阔。作为媒体人，我们一定要讲好合作共赢的故事，当好合作共赢的推动者、文化交流的传播者、媒体合作的践行者。

瓦加斯基金会“网络金砖”项目主任贝利、巴西中国问题研究中心主任林斯、里约热内卢州立大学经济科学系教授贾布尔、巴西《论坛》杂志主编罗瓦伊等线下参会并发言；巴西前旅游部长特谢拉、圣保罗州立大学国际关系学教授皮雷斯、“观中国”智库联合创始人梅内切利、旗手电视台新闻主播卡斯特罗、中国社科院巴西研究中心执行主任周志伟、中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙岩峰等在线参与讨论。

与会人士对中国共产党第二十次全国代表大会给予高度评价，并就新征程上中巴双方共同推动构建人类命运共同体和中拉命运共同体、发展两国全面战略伙伴关系、深化媒体交流合作等各抒己见，圆桌会吸引了瓦加斯基金会多名师生现场关注旁听。

巴西主流广电媒体环球电视台、旗手电视台等派出记者采访会议，瓦加斯基金会官网第一时间刊发活动消息，《论坛》杂志将在其多平台对会议内容推出专题报道。

巴西瓦加斯基金会是巴西乃至拉丁美洲地区最大并最具影响力的智库之一。《论坛》杂志是巴西主流严肃言论刊物。

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