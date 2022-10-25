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民调显示：全球青年高度认同中国发展理念

2022年10月25日21:27 | 来源：央视新闻客户端
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中共二十大提出要以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，中国的现代化理念获得全球受访青年的广泛认可。一项在全球30个国家针对4700名30岁以下青年的民意调查显示，84.7%的受访者认可发展道路要基于自身国情，认为现代化不存在定于一尊的模式和放之四海而皆准的标准。超过八成（80.1%）的全球受访青年赞同中共提出的“以人民为中心”的发展理念，普遍赞赏中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。

这项名为“新征程上的中国”的全球民调由中央广播电视总台CGTN智库联合中国人民大学国家治理与舆论生态研究院共同发起，4700名受访者来自五大洲30个国家。其中美国、英国、法国、德国、意大利、日本、澳大利亚等发达国家占比为40%，肯尼亚、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、秘鲁、阿根廷等发展中国家占比为60%。

调查中，全球青年对过去十年中国的发展给予高度评价。其中，78.9%的全球受访青年高度评价过去十年中国的经济发展成就，83.1%的受访者认为中国在科技领域进步巨大，74.1%的受访者认为中国的国际地位正持续上升，79.1%的受访者认为中国共产党值得中国人民信赖。

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，在地缘政治冲突不断和全球安全发展环境持续恶化的背景下，世界期待听到更多中国主张和中国智慧。中共二十大报告强调，中国将积极推动构建人类命运共同体，这一理念在发展中国家和发达国家受访者中的认同度分别达到84.2%和79.5%。

对于报告中提到的“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值和中国提出的全球发展倡议，分别有83.5%和84.5%的全球受访者表示认同。此外，84.2%的受访者点赞中共二十大报告中“坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治”的立场。

在全球发展不确定性上升、世界经济面临衰退的背景下，71.1%的全球受访青年对于中国经济持续增长保持乐观，68%的受访者认为中华文化影响力也会同步提升。尽管受到美国在科技领域的遏制、封锁和打压，全球79.3%的受访青年看好中国科技在未来五年的发展。

监制丨王健

主编丨李楠

编辑丨尹科 舒鹏 翟旭 马若萌

(责编：袁勃、牛镛)

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