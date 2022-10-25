新华社北京10月25日电 近日，多国政党政要继续致电或致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

韩国总统尹锡悦表示，祝贺阁下再次当选中共中央总书记。我期待同阁下密切沟通与合作，维护半岛及东北亚地区和平稳定与繁荣。祝愿中华人民共和国繁荣昌盛。

日本自民党总裁、首相岸田文雄表示，谨对阁下再次当选中共中央总书记致以衷心祝贺。日中两国肩负着维护地区及世界和平与繁荣的重要责任。日前，我同阁下就日中邦交正常化50周年互致贺电，重温了双方共识。我愿同阁下加强沟通，向两国民众和国际社会指明日中关系发展方向，大力推动构建建设性、稳定的日中关系。

斯里兰卡统一国民党领袖、总统维克拉马辛哈表示，衷心祝贺中共二十大胜利闭幕，祝贺您再次当选中共中央总书记。期待斯中两国关系取得更大发展。

塔吉克斯坦人民民主党主席、总统拉赫蒙表示，您再次当选中共中央总书记，充分证明您拥有崇高威望。中共二十大所作决策将引领中国不断前行。我愿同您共同努力，促进塔中关系不断拓展和深化。

莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西表示，坚信在习近平总书记的英明领导下，中共二十大决议将得到有力落实，不仅增进中国人民福祉，也将更多造福全人类。

委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗表示，您再次当选中共中央总书记，肩负引领中国实现更高水平发展的重任，体现了中国人民对您的信任。委统社党和委人民愿同兄弟的中国人民共同推进社会主义事业。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，在您的领导下，中国取得了前所未有的成就。期待同您共同努力，将乌中互利关系提升至更高水平。

伊朗总统莱希表示，热烈祝贺阁下再次当选中共中央总书记，衷心祝愿您带领中国人民实现新的宏伟目标，开辟更加光明前景。

阿尔及利亚总统特本表示，中国共产党是中国不断前进的引领者。您再次当选中共中央总书记，充分证明了您在中国人民心中的崇高地位。

柬埔寨人民党主席、政府首相洪森表示，在阁下英明领导下，中国特色社会主义事业取得举世瞩目的伟大成就。我坚信，阁下的远见卓识和实干精神必将引领中国不断取得新的更大成就，顺利实现第二个百年奋斗目标。期待同阁下保持密切合作，推动柬中关系和命运共同体建设不断迈上新台阶。

蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登表示，祝贺您再次当选中共中央总书记。中共二十大擘画了中国未来发展蓝图。相信在您领导下，中国共产党将高举中国特色社会主义伟大旗帜，胜利实现全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标。

孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜表示，祝贺阁下连任中共中央总书记。我们热烈欢迎阁下提出的推动构建人类命运共同体理念，衷心感谢阁下长期以来对发展中国家经济社会发展的大力支持。坚信在当前这个充满挑战的时代，中国将继续肩负起维护世界和平与稳定的重任。

埃塞俄比亚繁荣党主席、总理阿比表示，祝贺您再次当选中共中央总书记。阁下作为中国共产党和中国人民的卓越领导人，赢得了全世界的尊重。期待进一步加强中国共产党和繁荣党之间的交流和合作。

玻利维亚争取社会主义运动主席、前总统莫拉莱斯表示，玻中两国是守望相助的兄弟国家。您再次当选中共中央总书记，将有力推动地区力量平衡和多极化发展。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，坚信在您的领导下，中国一定能在过去十年取得的卓越成就基础上，实现建成社会主义现代化强国的目标。

哈萨克斯坦“光明道路”民主党主席佩鲁阿舍夫表示，中国人民取得巨大发展成就，得益于中国共产党付出的不懈努力和习近平总书记作为中国共产党领导人发挥的历史性推动作用。

吉尔吉斯斯坦“故乡”党主席马特克里莫夫表示，相信在习近平总书记带领下，中国必将实现进一步繁荣发展。

土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫表示，在习近平总书记领导下，中国共产党将带领中国在发展国民经济、建设和谐社会、推进伟大改革的道路上继续前行。

巴西劳工党主席霍夫曼表示，相信您再次当选中共中央总书记将引领中国特色社会主义事业不断取得新成就。

叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒表示，欣闻习近平同志再次当选中共中央总书记，我们谨表示热烈祝贺。相信习近平总书记将领导中国全党全国各族人民坚定不移走中国特色社会主义道路，推动中国实现更大进步和繁荣。

此外，发来贺电贺函的还有伊拉克爱国联盟主席、前政府总理阿拉维，罗马尼亚亲罗马尼亚党主席、前政府总理维克多·蓬塔，白俄罗斯自由民主党主席盖杜克维奇，布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量总书记恩迪库里约，南苏丹苏丹人民解放运动临时总书记拉姆，肯尼亚“团结纲领－一个肯尼亚联盟”全国执行书记图朱，南非非国大前副主席、前总统莫特兰蒂等。

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