新华社东京10月25日电（记者钱铮）日本千叶大学教授鲁云领衔的团队日前宣布，该团队与总部位于东京的SNS soft公司合作开发的新型二氧化钛光催化薄膜小球能高效灭活新冠病毒，有助开发消毒杀菌的环境净化新产品。

该团队提供的新闻公报说，研究证明，二氧化钛在光照射下吸收光能可分解有机污染物，杀灭细菌和病毒等。相关论文近期已发表在英国《科学报告》杂志上。

团队近20年来从事二氧化钛光催化材料的研发，探索其高性能化以及对空气和水的净化应用。二氧化钛光催化薄膜小球利用了团队研发的新型成膜技术——机械成膜法制备。其设想来源于粉末冶金中利用球磨机混合和粉碎金属粉末的逆向思维，利用球磨机中的摩擦、冲击和粘合等作用从而实现简便且廉价的金属成膜技术。利用机械成膜法在氧化铝小球表面制备钛膜，进行后续的热处理、盐浴处理、酸浴处理等即可制得二氧化钛光催化薄膜小球。

委托第三方研究机构的测试结果表明，这种小球具有极高的新冠病毒和流感病毒灭活率以及分解甲醛和乙醛性能，其中，对新冠病毒灭活率达99.99%，对流感病毒灭活率达99.96%。

研究者说，二氧化钛光催化材料在光照下杀菌灭毒的功能源于光照时产生的活性氧。活性氧具有极强的氧化还原性，可以分解污染环境的有机物，具有极强的杀菌灭毒功能。

(责编：崔译戈、杨牧)