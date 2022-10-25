新华社北京10月25日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌25日强调，联大第2758号决议不容挑战，一个中国原则不可撼动，中国完全统一一定能够实现。

在当日例行记者会上，有记者问：51年前的今天，联合国大会通过第2758号决议，确认了中华人民共和国政府是在国际上代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府。一段时间以来，美国一些势力散布“联大第2758号决议未解决台湾地位”的谬论，企图助台拓展所谓的“国际空间”。发言人对此有何评论？

汪文斌指出，1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议。该决议不仅明确“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表”，还要求将台湾当局“代表”从其非法占据的席位上驱逐出去。决议通过后，美国等少数国家为保留台湾在联合国的席位而提出的所谓的“双重代表权”提案成为废纸一张。

“联大第2758号决议不仅从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题，而且明确了中国在联合国的席位只有一个，一个中国原则成为国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则，彻底封堵了任何人、任何国家、任何势力企图制造‘两个中国’或‘一中一台’的空间。台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。”汪文斌说。

汪文斌指出，51年来，在坚持一个中国原则的基础上，中国的建交国由60多个增加到181个。这充分表明，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向，是不可抗拒的时代潮流。

“近年来，美方一些势力恶意曲解联大第2758号决议，散布‘2758号决议未解决台湾地位’的谬论，炒作所谓‘台湾参与联合国系统’，试图虚化、掏空一个中国原则，纵容、支持‘台独’分裂活动，给台海和平稳定造成严重负面影响。”汪文斌指出，这种开历史倒车的行径，注定遭到国际社会普遍抵制和反对，也注定会在中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力面前折戟沉沙。

“半个多世纪以来的历史证明，联大第2758号决议不容挑战，一个中国原则不可撼动。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，中国完全统一一定能够实现！”他说。

(责编：袁勃、牛镛)